Treball aporta 7,5 milions per pagar l'augment del salari mínim als centres especials

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha reaccionat davant la crisi dels centres especials de treball (CET), que han d'afrontar la puja del salari mínim sense cap recurs extra, amb un augment de 7,5 milions d'euros, la partida de 32 milions que ja tenia prevista per a aquesta finalitat. El Govern afirma que això garantirà la liquiditat d'aquests centres durant els dos o tres primers mesos de l'any, però les entitats implicades lamenten que l'ajuda només s'adreça als CET amb treballadors discapacitats d'especials dificultats i exclou la resta.

Aquests dies, la Conselleria de Chakir el Homrani s'està reunint amb les diferents organitzacions que gestionen centres especials de treball, tal com va fer dimarts, per exemple, amb la Federació de centres de treball especial de Catalunya (Fecetc). En aquest context, ahir, el Departament va fer pública la injecció de 7,5 milions provinents de fons propis, així com l'avançament de la tramitació de la primera línia de subvencions per als CET, que no solen publicar-se fins a l'abril, perquè ja es puguin demanar al febrer.

El conseller de Treball va lamentar que la Generalitat «hagi d'assumir la responsabilitat d'una decisió que no hem pres», amb referència a l'increment del salari mínim interprofessional que el Consell de Govern de l'Estat va aprovar al desembre sense -va afegir- «tenir en compte totes les derivades d'aquesta pujada, com pot ser l'impacte en els CET». El Homrani va afirmar que «la nostra prioritat és que les persones vulnerables no perdin la feina, que les persones amb discapacitat mantinguin els seus llocs de treball».

A la federació que presideix Roset, amb l'associació gironina Mifas a la junta, no li agrada la solució de la Generalitat «perquè deixa fora molts centres de treball». És a dir, tots els que donen feina a treballadors amb una discapacitat d'especials dificultats, que un Reial Decret concreta en aquells que tenen paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb un grau reconegut igual o superior al 33%, així com discapacitat física o sensorial amb un grau a partir del 65%.



«La lletra petita no ens agrada»

«No estem satisfets, la lletra petita no ens agrada», va explicar el president de la Fecetc ahir, a més d'alertar que garantir el finançament dels CET «és una prioritat, perquè moltes persones poden perdre la feina».

Avui, aquesta federació celebra una assemblea urgent extraordinària centrada en aquest tema i en valorar la proposta de la Generalitat de què tots els representants del sector de l'economia social facin un front comú amb ella a Madrid, on hi haurà una conferència sectorial al febrer. L'objectiu és reclamar més diners per subvencionar, tal com estableix la llei, els centres especials de treball; unes aportacions que transfereix a la Generalitat, que són insuficients i que el Govern català complementa als seus pressupostos. Ara, segons Treball transmet a les entitats, l'Estat no ha previst l'efecte col·lateral de l'increment del salari mínim en els CET. Des de la Fecetc, però, esperen que el Ministeri corresponent aclareixi aviat com dotarà el pressupost per cobrir la part que pertoca a la subvenció estatal.