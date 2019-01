Tres carreteres del Pirineu gironí estan afectades per les últimes nevades

Les últimes nevades que han afectat les últimes hores la Cerdanya i el Ripollès encara provoquen afectacions viàries.



A les nou del matí, segons informa el Servei Català de Trànsit hi ha tres vies afectades pel temporal, que ha comportat un gir hivernal a la demarcació.



En dues de les vies afectades és obligatori l'ús de cadenes. Es tracta de la collada de Toses però també tot el tram d'N-260 que va des de Ribes de Freser fins a Fontanals de Cerdanya.



I l'altra carretera amb aquesta mesura pels vehicles és la BV-4656 al seu pas per les Llosses.



També hi ha una carretera que presenta neu i gel a la calçada on Trànsit demana precaució. Es tracta de la GI-400 entre Das i Toses.



A la resta de Catalunya, sobretot a la província de Lleida, hi ha moltes més incidències viàries pel temporal de neu. Trànsit demana precaució per conduir en aquestes vies afectades.





