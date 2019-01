Adif es compromet a assumir part de la reforma de la plaça Espanya de Girona

L'administrador d'infraestructures ferroviàries, Adif, s'ha compromès amb la subdelegació de l'Estat a Girona a assumir una part de la reforma de la plaça Espanya de Girona. El subdelegat, Albert Bramon, va explicar que s'hi han reunit dos cops i que té previst demanar una trobada amb l'Ajuntament «per intentar tancar el tema». Bramon va dir no es pot «aventurar» a fixar cap calendari, però va assegurar que «anirà el més ràpid possible».

Ahir, el subdelegat va valorar els pressupostos de l'Estat, que es van conèixer la setmana passada i preveuen una inversió de 107,2 milions, gairebé 32 menys que els que es van pressupostar el 2018. «Tinc bones raons perquè els pressupostos s'admetin a tràmit i s'aprovin», va afirmar Albert Bramon, qui va defensar que denoten «un canvi de tendència» general respecte al govern del PP. El subdelegat va remarcar l'augment d'inversió per a Catalunya i va assegurar que els comptes suposen «millorar la qualitat de vida de tots».

De les comarques de Girona, Bramon va destacar els 6 milions destinats a millores a l'aeroport de Vilobí, els 3,8 per suprimir el pas a nivell del baixador de Flaçà, els 250.000 euros per a la rehabilitació de la casa natal de Salvador Dalí a Figueres i «altres partides no visibles» però que permeten evitar la degradació de l'espai costaner o facilitar-hi l'accés, entre d'altres. El subdelegat també es va referir concretament a la ciutat de Girona, amb «mencions clares» als pressupostos per completar les obres relacionades amb el tren d'alta velocitat.