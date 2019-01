El fort vent arriba fins als 140 km/hora a Portbou

El temps de ple hivern s'ha instal·lat a les comarques de Girona. Després de les nevades intenses al Pirineu d'aquest dimecres, ahir va ser el torn de les fortes ventades que es van fer sentir, sobretot, a zones altes del Pirineu i l'Empordà. A Portbou es va registrar una ratxa de més de 140 quilòmetres per hora i a l'altre extrem de la demarcació, a Ulldeter, la ratxa més alta va superar els 105.

A causa d'aquest vent, els Bombers van haver d'actuar en diversos punts, com ara a Sant Mori. En concret, a la GI-622, on va caure un arbre a la calçada. Tot i el vent, no van haver de fer gaires sortides i les que hi va haver van estar, sobretot, centrades en la retirada d'arbres. A l'Alt Empordà, la tramuntana va fer caure un pòrtic informatiu al sud de l'AP-7 a l'alçada de la Jonquera, bloquejant el primer carrils dels dos de la marxa.

També en aquesta mateixa comarca, uns 1.700 abonats van quedar sense llum a causa d'una desconnexió de la línia elèctrica, possiblement a causa de la forta tramuntana. Entre els municipis afectats hi havia Cantallops, Capmany i Espolla.

El vent, per tant, també es va fer sentir en llocs on no és tan habitual. Una mostra d'això van ser la ratxa màxima de 65 quilòmetres per hora a la Bisbal; els 77 quilòmetres d'Olot o els 49,3 de Girona.



Perill pel torb

Aquest fort vent que va bufar sobretot en àrees del Pirineu es va traduir en punts d'alta muntanya en el torb; una tempesta de neu que comporta perill no sols perquè pot provocar alguna allau, sinó que també pot produir desorientació als excurionistes que hi pugui haver a la zona. Davant d'aquest fenomen, que ahir es va produir ja a la zona del Ripollès, des de Protecció Civil de la Generalitat es va demanar precaució. L'estació d'esquí de Vallter2000 va informar que a causa d'aquest fenomen es van haver de tancar les instal·lacions.

Tot i això, cal dir que les últimes nevades han deixat gruixos de neu bona molt benvinguts a les estacions d'esquí. Des de les instal·lacions gironines ahir es va informar a través de xarxes socials que havien caigut 20 centímetres de neu nova; i a Masella es van superar els 38 centímetres de neu nova. A la Vall de Núria, la zona de bosc es va tancar a causa de les ventades.



Més de 60 centímetres de neu

Davant la situació de nevades d'ahir i amb la previsió que en segueixin caient al Pirineu, Protecció Civil va reduir d'alerta Neucat a fase de prealerta. I és que al Pirineu va anar caient neu i des del Servei Meteorològic de Catalunya es va informar que les últimes nevades van deixar gruixos de més de 60 centímetres a cotes altes del Pirineu gironí. Per sobre dels 1.500 metres d'altitud es van mesurar més de 50 centímetres de neu nova. Destaca, per exemple, Malniu, amb 62 centímetres; Ulldeter, amb 42, o Núria, amb 40.

La situació de nevades va generar problemes de mobilitat a primera hora del matí. En dues de les vies afectades era obligatori l'ús de cadenes, i en una altra era complicat circular per la presència de neu i gel a la calçada. Es tracta de la GI-400 entre Das i Toses.

Les temperatures també van ser baixes en punts del Pirineu i de l'interior de Girona. A Alp es van arribar als -15,9 graus; a Meranges als 13,8 negatius i fins i tot a la ciutat de Girona es va arribar a -3.

Aquesta situació de fort vent també es va traduir en mala mar en punts de la Costa Brava, sobretot de l'Empordà. Per aquest motiu, Protecció Civil va activar en fase de prealerta el pla Procicat per fort onatge.

Sobre el moviment marítim, segons la boia de Ports de l'Estat que hi ha instal·lada al cap de Begur, es van detectar onades de molta altura: a les vuit del matí se'n va registrar una que superava els vuit metres d'alçada.