Funcionaris de la presó denuncien que Justícia incompleix l´acord de transport

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), ha denunciat «l'incompliment dels acords de transport» amb alguns dels funcionaris de la presó de Figueres per part del Departament de Justícia de la Generalitat. Amb motiu del tancament del Centre Penitenciari Girona l'any 2014 i posterior trasllat de part de la plantilla al centre penitenciari alt-empordanès, Justícia «va signar un acord amb els sindicats representatius del moment per regular les condicions de transport dels funcionaris per arribar als seus nous llocs de treball».

Des del sindicat expliquen que malgrat «els inconvenients que suposa un trasllat a molts quilòmetres de distància per als seus treballadors», l'única concessió que els va fer, després d'anys de servei al centre de treball en el qual havien guanyat la seva destinació, va ser «posar a la seva disposició un servei de transport gratuït mitjançant un minibús».

Quatre anys després del tancament del CP Girona, consideren que s'ha incomplert aquest acord signat amb els sindicats «en deixar de prestar el servei de transport als seus treballadors traslladats, al·ludint raons econòmiques». Unes raons que no consideren justificades, ja que «no impedeixen pagar el manteniment de piscina, gimnàs o teatre per a la població reclusa, salaris mensuals als interns per realitzar serveis que haurien de formar part de les seves obligacions diàries o la despesa que suposa organitzar barbacoes o altres actes festius».

El sindicat explica que entre els usuaris d'aquest servei es troba personal que «no disposa de vehicle propi», i que des de la Direcció General de Serveis Penitenciaris els van suggerir que utilitzessin el transport públic, manifestant la possibilitat d'estudiar el pagament del mateix posteriorment.

Aquesta opció no ha convençut els treballadors, que creuen que «els centres penitenciaris de nova construcció es troben allunyats de nuclis urbans, per la qual cosa per a accedir-hi han de combinar dos mitjans de transport». Així mateix, «la disponibilitat d'horaris d'aquests mitjans de transport no coincideix amb l'inici i final de les jornades de treball, la qual cosa distorsiona l'assignació de serveis de vigilància de l'interior del centre penitenciari» apunten.

Per això, els funcionaris afectats han estat autoritzats verbalment a modificar temporalment la seva jornada de treball per poder adaptar-la als horaris del transport públic, però el fet que des de la Subdirecció General de Recursos Humans no autoritzi aquesta modificació «per escrit» diuen que els deixa en una situació «d'indefensió jurídica» davant qualsevol discrepància.

D'altra banda, denuncien que «la diferència horària que suposa aquesta modificació de jornada hagi de ser assumida pels treballadors, quan en realitat la mateixa és aliena a ells en estar ocasionada per l'incompliment d'un acord per part de la Direcció General de Serveis Penitenciaris». Per tot això, CSIF exigeix el compliment de l'acord signat, que es faciliti als treballadors el transport al centre i que la diferència horària que suposa la modificació de jornada sigui assumida per l'Administració.

Els arguments de Justícia

Per un altre costat, des del Departament de Justícia -preguntats per aquest diari- consideren que «no té sentit mantenir un servei de transport amb autocar que només utilitzen dues o tres persones per viatge». Transitòriament, per tal que el personal afectat es pugui organitzar, s'ha iniciat un procediment per a la prestació d'un servei de transport amb mitjans propis, «mitjançant la contractació de dos/dues conductors/es de reforç, durant un període de tres mesos».

Aquest servei està previst que s'iniciï el pròxim mes de febrer. Transcorregut aquest temps, el Departament de Justícia abonarà les despeses de transport a aquelles persones que es desplacin des de Girona a Figueres o des de Figueres a Girona amb mitjans de transport col·lectiu de viatgers (tren, línies regulars d'autobús) i adaptarà els seus horaris laborals als dels serveis de transport.