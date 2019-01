Més protecció per als pacients que depenen de màquines per viure

L'atenció primària s'implicarà per evitar els talls de llum a pacients que depenen d'aparells elèctrics per viure. El Departament de Salut i el d'Afers Socials, en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, han impulsat un nou protocol per protegir un col·lectiu especialment vulnerable, l'afectat per la pobresa energètica i, alhora, per la dependència energètica vinculada a la salut.

S'estima que prop de 14.400 pacients gironins amb malalties cròniques necessiten dispositius de connexió elèctrica, segons el Departament. És el cas de persones grans amb teràpies respiratòries domiciliàries per tractar bronquitis crònica, asma o insuficiència cardíaca; malalts renals que fan diàlisi peritoneal domiciliària a casa seva o bé persones joves que pateixen malalties neurodegeneratives incapacitants que requereixen bombes de perfusió amb connexió elèctrica per al seu tractament.

A tot Catalunya, s'estima que hi ha unes 115.000 persones en situació de dependència energètica amb aparells imprescindibles per garantir la seva salut. I d'aquestes, dues terceres parts cobren menys de 18.000 euros a l'any.

Per protegir-se de talls de subministrament que puguin tenir conseqüències per a la seva salut, des d'aquest gener poden demanar al seu centre d'atenció primària que els expedeixi un informe per acreditar la seva situació davant la companyia subministradora i evitar els talls.

En paral·lel, els ambulatoris també ajudaran a detectar i actuar a favor de les persones en risc de pobresa energètica, tant a través de la consulta com en les visites a domicili. Activaran un circuit que recull alertes sanitàries per identificar els casos i que varien en funció de l'època de l'any i inclouen persones amb malalties respiratòries, cardiovasculars o articulars que s'agreugen a l'hivern.

Pel que fa a la detecció de risc de pobresa energètica al domicili, es tindran en compte aspectes com la presència d'humitats, la sensació de fred (o calor a l'estiu) a l'interior de la casa o la manca d'il·luminació. Si la detecció és positiva, derivaran la persona als òrgans competents per tal que facin una anàlisi tècnica del cas.