«Qui no té feina, el gat pentina», diu Bramon sobre la denúncia per les detencions a Girona

El subdelegat del Govern de l'Estat a Girona, Albert Bramon, ha valorat la decisió del Govern de la Generalitat i del president, Quim Torra, de denunciar l'operatiu policial que va detenir 16 persones afirmant que «qui no té feina, el gat pentina». A més, va contrastar aquesta acció amb la negociació del conseller de Territori, Damià Calvet, en el conflicte del taxi, que va considerar «una altra categoria de política».

Bramon també va remarcar que tothom pot presentar una demanda en un estat de dret, però va reiterar que «qui no té feina, el gat pentina» i va apuntar que, «a vegades, penso que hi ha gent que enyora el senyor Millo i el PP».



El vistiplau a l'operació

A banda d'aquestes consideracions, el subdelegat del Govern espanyol va manifestar que el jutge sabia que entre els detinguts per la Policia Nacional el 16 de gener a Girona, en relació amb l'ocupació de les vies del TAV durant la commemoració de l'1 d'octubre, hi havia dos alcaldes, els de Verges i de Celrà, Ignasi Sabater i Dani Cornellà, respectivament. A més, Albert Bramon va atribuir la reobertura de la causa, que estava arxivada de manera provisional, a l'aportació de proves policials.

Segons el màxim responsable de l'executiu espanyol a Girona, i a partir de les informacions del Ministeri d'Interior, «la Policia Nacional va comunicar al jutge que havia identificat una sèrie de persones i va donar el vistiplau a l'operació», tal com l'havia planificada el cos de seguretat.

Seguint amb les explicacions de Bramon, «hi ha unes proves» sobre «els presumptes autors» del tall a les vies l'1 d'octubre del 2018 i això «dona peu a reobrir una causa provisionalment tancada». En base a això, el subdelegat va manifestar que «entenc que el jutge sabia que en les detencions previstes hi havia dos alcaldes». Sobre el fet que alguns arrestats es trobaven en un altre lloc quan es feia la protesta al TAV, com Ignasi Sabater, que estava treballant a l'institut de Cassà de la Selva, o el fotoperiodista Carles Palacio, que cobria l'acte acreditat per un mitjà de comunicació, va apel·lar a esperar la resolució judicial.

D'altra banda, Albert Bramon va defensar que «les autoritats han d'analitzar el grau de responsabilitat si algú s'excedeix i talla serveis vitals», en al·lusió a l'ocupació del TAV; «i espero que ho facin» i qui ho faci «no quedi impune», va insistir. Una altra cosa són les formes, va apuntar, perquè «tant la policia com el jutge poden veure la millor manera de fer-ho». En la seva opinió, interrompre el trànsit ferroviari de l'alta velocitat implica tallar un servei vital, mentre que els talls de trànsit a la Gran Via de Barcelona no ho són perquè hi ha rutes alternatives.

Finalment, davant les manifestacions del ministre Josep Borrell sobre la distribució d'imatges falses de l'1 d'octubre del 2017, Bramon va dir que no ho puc confirmar ni desmentir; però sí va considerar que «l'1-O va ser un fake fatal, va ser una decisió dolentíssima, fatal».