Olot cedeix els terrenys per fer el CAP de Sant Miquel

L'Ajuntament d'Olot, en el ple d'ahir a la nit, va aprovar per unanimitat la cessió d'uns terrenys situats al carrer Abat Racimir a la Generalitat. Segons va explicar l'alcalde, Josep Maria Corominas (PDeCAT), es tracta dels terrenys destinats a ubicar el nou centre d'atenció primària del barri de Sant Miquel.

L'alcalde va afegir que es tracta d'un barri molt poblat, on l'actual centre d'atenció ha quedat petit. La idea és que el nou CAP es faci dins d'un termini de 5 anys i sigui un centre capaç de descongestionar els dos centres que hi ha a la ciutat.

Els terrenys són de propietat pública gràcies a un acord entre l'Ajuntament d'Olot i la immobiliària Solvia. L'alcalde va definir el solar com un espai molt ampli on es podrà ubicar un centre d'atenció primària de qualitat i una bona zona d'aparcament.

Segons l'alcalde, la intenció de l'Ajuntament era obrir ràpidament el centre amb barracons. Això no obstant, segons ell, el Departament de Salut no ho ha considerat factible. Atès que no podran obrir el centre amb barracons, Corominas ha explicat que la Generalitat ha decidit avançar cap a la construcció amb la cessió dels terrenys.