El Ripollès espera els ajuts per cobrir els danys de la gran tempesta de l'octubre

La Generalitat i la Diputació de Girona han demanat uns dies de paciència al Consell Comarcal del Ripollès abans de publicar les línies d'ajut pels efectes d'una cua de l'huracà Leslie a la comarca. La tempesta va provocar inundacions a les lleres del Ter i el Freser, el 15 d'octubre.

El president del Consell Comarcal del Ripollès, Eudald Picas, ha exposat que esperaran els dies demanats i tornaran a reclamar els ajuts. Segons ell, els diners demanats pels ajuntaments superen els dos milions d'euros.

Ha apuntat que 17 municipis preveuen reclamar ajuts. En la major part dels casos, les localitats han hagut d'afrontar desperfectes a les xarxes d'aigua, esllavissades en camins i en marges, efectes en àrees de conreu o desperfectes en polígons industrials propers als rius.

Picas ha explicat que les actuacions d'urgència han afectat els pressupostos municipals perquè han hagut de crear partides específiques . «Les reparacions que no han estat imprescindibles han quedat per fer», ha explicat.

Per exemple, els danys de Gombrèn, on es va desbordar el riu Merdàs, estan valorats en uns 40.000 euros i han estat coberts per l'Ajuntament.

Segons ha explicat l'alcalde de Sant Joan de les Abadesses, Ramon Roqué, després de les inundacions van fer una memòria que puja fins a 200.000 euros. Ha apuntat que a Sant Joan de les Abadesses van fer les reparacions més urgents però la major part dels danys estan per reparar.

Segons Roqué, dies després de les inundacions, presidència de la Generalitat va treure una línia d'ajuts i la Diputació es va comprometre a treure'n una altra. Ha valorat que l'arribada dels ajuts s'allarga en excés i que és motiu d'una reclamació constant.

Pel que fa a la neteja de les lleres des de les capçaleres fins al pantà de Sau, la previsió és que estigui acabada en un 95% al març i que el 5% final s'acabi durant l'estiu.