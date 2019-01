Segueix l'episodi de fort vent i alerten d'alt onatge a l'Empordà

L'episodi de vent segueix afectant les comarques de Girona.



Això es tradueix en ratxes de vent molt elevades en zones del Pirineu i l'Empordà.



Destaquen per exemple, una ratxa de 148 quilòmetres per hora a Portbou i la de 113 quilòmetres per hora a la Tosa d'Alp. Però tampoc es queda curt el vent que fa a la ciutat de Girona, aquí, segons el Meteocat, s'ha arribat a un màxim de 52,2 quilòmetres per hora.



Avui a Cantallops bufava així de valent la tramuntana





Aquestes ventades han suposat tres sortides pels Bombers -fins a les 9 del matí-. Dues d'elles a, on s'ha registat unaOn ha calgut treure un arbre d'un carrer i en l'altre cas, assegurar unes teules que amençaven de caure. I a Girona, els efectius de salvament han anat a posar correctament una xarxa d'una obra que estava a punt de caure.Al Pirineu, aquest fort vent en cotes altes es tradueix en el. Que ha obligat un dia a més a tancar l'estació Vallter2000.El Servei Meteorològic té en vigor un avís pera les comarques de Girona. El fort onatge es donarà sobretot a l'Empordà i en especial, a la comarca de més al nord.s'ha donat una ràfega de 130 quilòmetres per hora i això deixa imatges de moviment marítim com aquesta:Al cap de, on Ports de l'Estat hi té la boia que mesura l'onatge de les comarques gironines, ahir a les deu de la nit es va donar un onatge de fins aLa previsió apunta que de cara a demàportant fins i tot temperatures més elevades.Laencara ha estat molt baixa en punt del Pirineu, com ara els -16,5 graus de la Tosa d'Alp o els -10,8, a Meranges. A l'interior, els registres també s'han mantingut a la baixa, com és el cas de Fornells de la Selva, amb -3,8 graus o Girona, amb -3,4.