Sistema "pioner" contra els ofegaments a la piscina de Ripoll

La piscina de Ripoll incorporarà un sistema "pioner" per prevenir ofegaments. Les instal·lacions, on el maig de 2017 va morir ofegada una nena de 4 anys, disposaran d'unes càmeres situades a l'interior del vas que analitzaran a temps real el fons de la piscina. El sistema comptarà amb un software que estarà connectat amb un rellotge intel·ligent que portarà el socorrista i que, en cas de perill, s'activarà i alertarà de la ubicació exacte de la persona en risc.

L'equipament estarà tancat del 4 al 10 de febrer per poder-hi fer les millores de seguretat. L'actuació s'ha adjudicat per 68.879,25 euros, 25.000 dels quals els aportarà la Diputació de Girona a través d'una subvenció. El Consell Comarcal hi invertirà 13.000 euros i la resta serà d'aportació municipal.