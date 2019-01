El baixador del TAV a l'aeroport, «quan la seva evolució ho justifiqui»

El govern de l'Estat manté la seva aposta perquè es pugui fer un baixador del TAV a l'aeroport, això sí, «quan la seva evolució ho justifiqui». Així ho ha assenyalat en una resposta a la diputada de gironina d'En Comú Podem Marta Sibina, on assenyala que «AENA portarà a terme totes les inversions necessàries per donar resposta a la demanda real de tràfic».

D'aquesta manera, el govern de Pedro Sánchez assegura mantenir l'aposta del baixador, llargament reivindicat des d'alguns dels sectors econòmics de la demarcació però que fa uns mesos va ser qüestionat pel subdelegat del govern a Girona, Albert Bramon, que va considerar que des d'una perspectiva gironina «l'obra no té futur» i que en tot cas s'hauria de plantejar des de l'òptica del sistema aeroportuari català i negociar-la a través dels Pressupostos Generals de l'Estat o de la comissió mixta de conferències Estat-Generalitat.

De moment, però, no hi ha cap acord ni l'Estat ha inclòs cap partida per al baixador en els pressupostos per al 2019, encara pendents de tramitació. Tant la Generalitat com el PDeCAT insisteixen en la necessitat d'aquesta infraestructura, i de fet, el diputat de PDeCAT a Madrid Jordi Xuclà va considerar que si hi hagués voluntat política es podria avançar en aquest sentit malgrat que no estigués previst en els pressupostos. De fet, en una resposta donada pel govern estatal al propi Xuclà ara fa uns mesos, ja assenyalava que considerava el baixador una peça «fonamental» per poder convertir l'aeroport de Vilobí en la «quarta pista» del Prat.

Ara, en la resposta donada a Sibina, l'Estat manté aquesta aposta. Tal i com assenyala, el Pla d'Inversions d'Aena inclou la construcció d'una estació del TAV a l'aeroport gironí, que s'ha d'aixecar a menys de 500 metres de la terminal. Tot i això, matisa: «És important ressaltar que Aena realitza la planificació de les infraestructures d'acord amb les necessitats operatives i la demanda de tràfic prevista». Per tant, afegeixen, es comprometen a dur a terme les actuacions necessàries «amb l'antelació suficient, quan la seva evolució ho justifiqui».

L'abril de 2017, el llavors ministre de Foment, Íñigo de la Serna (PP),va anunciar que el projecte del baixador anava per bon camí. Segons va manifestar, va donar instruccions a Adif per tal de desencallar el conveni amb la Generalitat per tirar endavant l'obra. El projecte, que tindria un cost estimat d'entre nou i onze milions d'euros, estaria impulsat pel govern català, però necessita el permís d'Adif, que és el titular de les vies. Segons les estimacions de la Generalitat, la nova estació tindria una demanda d'uns 950.000 viatgers anuals.

La signatura del conveni, però, de moment encara no s'ha produït. De la Serna va considerar la idea «molt raonable» i va assegurar que comptava amb el vistiplau tant d'Aena com del ministeri, però el canvi de govern que va dur el PSOE al poder ha fet que, de moment, el projecte no s'acabi de concretar. Tot i això, i malgrat els dubtes inicials de Bramon, sembla que el govern espanyol manté l'aposta per al nou baixador. El que no queda clar, de moment, és quan es podrà tirar endavant.

L'aeroport de Vilobí va tancar el 2018 tornant a superar els dos milions de visitants i creixent un 3,8% respecte a l'any 2017, malgrat que el desembre va ser negatiu i la xifra de passatgers va baixar un 12,5%.