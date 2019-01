Bargalló manté l'aposta d'Educació pel «model d'institut escola»

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha anunciat l'aposta de «l'actual Govern i l'actual Departament» pel «model d'institut escola». Bargalló ha definit el model com un centre amb "una unitat pedagògica, una unitat de claustre, una unitat de direcció i una unitat d'edificis". El conseller va fer aquestes declaracions durant la inauguració del nou edifici de Secundària de l'institut escola Mestre Andreu, de Sant Joan de les Abadesses.

De moment, el centre ha estrenat la primera fase del projecte i ara falta que el Govern executi la segona part, que preveu la construcció d'un altre edifici per als cursos de primària. Sobre la segona part de les obres, Josep Bargalló va indicar que «està a la planificació» i «en els propers anys» es començarà la construcció.

En aquesta línia, Bargalló va destacar la importància de finalitzar aquest projecte perquè el centre «disposa d'un projecte educatiu comú». De fet, el titular d'Educació va detallar que l'institut escola Mestre Andreu «té un projecte educatiu innovador, de millora, que a més a més va canviant en funció dels interessos i les necessitats de l'alumnat». De moment, el nou edifici que es va inaugurar ahir permetrà acollir els estudiants de l'ESO. Hi ha aules per als cursos de Secundària, una biblioteca, aules de suport i un pati.



Més oferta educativa

Després de la inauguració del nou centre del Ripollès, el conseller va anar fins a Sarrià de Ter per visitar els terrenys on s'ubicarà el nou institut que començarà a funcionar a partir del curs vinent.

El conseller d'Educació va finalitzar la seva ruta per les comarques gironines a l'Escola Gegant del Rec de Salt, conjuntament amb l'alcalde Jordi Viñas. Va ser allà on va avançar que Salt disposarà de nova oferta en Batxillerat i en Formació Professional: «El que hem de fer és una oferta més gran d'ESO i una millor oferta de modalitats de Batxillerat i d'FP. Amb això farem una proposta que pot ser un nou institut o pot ser una reforma notable d'algun dels actuals, una nova construcció que englobi un institut actual més gran. Hi haurà més places d'ESO i noves modalitats de Batxillerat i d'FP, i veurem com s'estructura».

El conseller també va assegurar que es treballarà per revertir el dèficit d'infraestructures del municipi i per lluitar contra la segregació escolar. «Hi ha la necessitat de treballar en temes de segregació, necessitats educatives especials, i per tant, calen més recursos per afrontar la diversitat, que sense recursos poden ser un problema, i amb recursos són una riquesa» va assegurar.