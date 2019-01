Girona tindrà a partir del febrer cinc examinadors més de la DGT per al carnet de conduir

Girona comptarà a partir del mes vinent amb cinc examinadors de la Direcció General de Trànsit (DGT) més a la plantilla de funcionaris. Es tracta del punt final a una reivindicació històrica del col·lectiu i de les autoescoles, que han denunciat repetidament la falta de funcionaris d'aquesta tipologia a la província de Girona.

Amb aquests nous funcionaris, a la província de Girona hi haurà fins a 12 examinadors en actiu, segons fonts sindicals del CSIF. Ahir el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar l'adjudicació de les noves places d'examinadors arreu d'Espanya i, per tant, les cinc de Girona.

Amb aquesta ampliació de plantilla, per tant, s'hauria de començar esponjar a poc a poc el nombre d'exàmens pendents a Girona que encara s'arrosseguen de la vaga d'examinadors de la DGT que van secundar durant prop de mig any el 2017. Ara, per tant, es faran de mitjana més de 100 exàmens al dia, si tots treballen.

Aquesta notícia arriba la mateixa setmana que el Govern de Pedro Sánchez ha aprovat el Reial Decret que ha de permetre la incorporació del complement específic a les nòmines dels examinadors de la DGT. Després de l'acord arribat al desembre entre Govern espanyol i examinadors es va aprovar el complement però van cobrar el de 2018 a través d'un complement de productivitat. I no serà fins que es materialitzi en els propers dies que ho cobrin com a complement específic.

Fonts del sindicat CSIF es mostren molt satisfets de la incorporació de nous examinadors de la DGT a la prefectura de Girona. I recorden que és un sindicat que s'ha mobilitzat activament els últims mesos per aconseguir millores per al cos i ara es felicita de les noves incorporacions.



Nous administratius

Amb tot, però, asseguren que ara hi ha una nova batalla a la qual cal enfrontar-se i és la de tenir més personal a la seu de la DGT que faci temes administratius. I és que la prefectura denuncia el sindicat i com ja ha informat Diari de Girona en diverses ocasions, es troba amb falta d'administratius. Cosa que provoca alguns problemes per demanar cites prèvies o fer alguns tràmits. I segons el CSIF, entre aquests hi ha a l'hora de gestionar els nous carnets de conduir per als conductors novells que acaben de treure's per primer cop un permís de conduir. Reclamen que el Govern hi trobi solucions.