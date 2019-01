El Govern rebaixarà la velocitat de 100 a 90 km/h a cinc carreteres gironines

El Departament de Territori i Sostenibilitat rebaixarà la velocitat de 100 quilòmetres per hora a 90 a 266 punts de la xarxa viària catalana. Els equips de manteniment col·locaran els nous senyals en uns 500 quilòmetres de carreteres convencionals, amb motiu de la modificació del límit màxim de velocitat en aquest tipus de vies. Aquesta actuació abastarà una vintena de carreteres de tot Catalunya. Cinc d'aquestes vies es troben, precisament, a les comarques gironines.

La major part de les carreteres afectades són d'un carril per sentit de la circulació i un voral d'un metre i mig d'amplada. Cal recordar que hi ha trams en aquestes carreteres que compten amb limitacions específiques de la velocitat. Així, doncs, en aquests trams no s'aplicarà la nova mesura.



Les vies gironines

En el cas de la demarcació de Girona, les carreteres afectades seran la C-66, que uneix Palafrugell amb Besalú i transcorre per les comarques de la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès i el Baix Empordà; la C-31, que uneix el Vendrell amb la localitat de Figueres fent un total de 249 quilòmetres en quatre trams discontinus; la C-26, que comença a Alfarràs i finalitza a la localitat alt-empordanesa de Borrassà: la C-65, que surt de Girona i va fins a Sant Feliu de Guíxols, i la C-25 (més coneguda popularment com a Eix Transveral), que travessa Catalunya des de Cervera fins a Riudellots de la Selva i d'aquesta manera connecta les Terres de Ponent amb l'autopista del Mediterrani.

Pel que fa a l'Àmbit territorial de Barcelona, s'actuarà a les carreteres C-35, C-59, N-II, C-15 i C-37. A l'Àmbit de Lleida seran les vies C-13, C-14, C-14z, C-26, N-II, C-12 i LP-3322. Al de Tarragona seran la C-14, la C-37 i la C-51. I a l'Àmbit de les Terres de l'Ebre només es tocarà la via C-12.