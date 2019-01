Navarrete torna com a candidat del PP a Torroella de Montgrí

El PP gironí ha escollit Andrés Navarrete com a cap de llista a Torroella de Montgrí, Alberto Mas a Calonge i Antonio Ramos a Riella i Viabrea per a les pròximes elecions municipals del 26 de maig. El president provincial del partit, Enric Millo, va explicar que «amb el nomenament d'aquests tres caps de llista, seguim combinant experiència i renovació».

El líder del PP a Girona va apuntar que a Torroella de Montgrí tornaran a confiar en Navarrete, «una persona preparada i amb experiència de Govern, i molt implicada en el dia a dia del seu municipi». En aquest sentit va recordar que el candidat «va formar part del govern municipal entre 2011 i 2015 com a tercer tinent d'alcalde de seguretat ciutadana i protecció civil», i considera que va fer «una feina extraordinària». Navarrete ja es va presentar com a cap de llista el 2015, però no va aconseguir representació municipal i va presentar la seva renúncia al partit, tot criticant la falta de suport de la direcció. Pel que fa a Riells i Viabrea, el PP va optar per la continuïtat i repeteix el mateix cap de llista que l'any 2015, Antonio Ramos.

Finalment, a Calonge, el president provincial va explicar que encapçala la candidatura per primera vegada Alberto Mas, «un professional de l'àmbit econòmic que ha centrat la seva activitat laboral a la promoció de projectes empresarials a l'exterior».

Millo considera que «tots ells són persones molt compromeses amb els seus municipis». «Estic convençut que el 26 de maig obtindran un bon resultat i això ens permetrà recuperar i millorar la nostra presència en els ajuntaments d'aquests tres municipis», va concloure.