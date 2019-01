Salut concentra al Trueta totes les operacions de càncer d´ovari

El Departament de Salut ha decidit concentrar a l'hospital Josep Trueta de Girona tota la cirurgia de càncer d'ovaris, que fins ara també es feia en altres centres de la demarcació. Malgrat que l'hospitals Santa Caterina de Salt, el de Figueres i el Sant Jaume de Calella també realitzaven aquest tipus d'intervencions, assenyalen fons del Departament, la tendència ja era cada vegada anar centralitzant a Girona la cirurgia per abordar aquest tumor, dels que cada any es diagnostiquen una 40 de casos a les comarques gironines, segons les dades de la Unitat d'Epidemiologia i Registre del Càncer de Girona.

Així, totes les pacients gironines seran ateses ara al Trueta i, en el cas de les dones del Maresme que eren intervingudes a Calella, passen a l'hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

La mesura és fruit d'una reordenació dels processos de terciarisme o d'alta especialització i, a tot Catalunya, el Departament de Salut reduirà de trenta a dotze els centres hospitalaris on es realitza el tractament i la cirurgia de càncer d'ovaris, amb l'objectiu de millorar els resultats de supervivència i oferir una atenció més especialitzada i amb més recursos a les malaltes.

Així ho va assegurar el doctor Josep Maria Borràs, responsable del Pla director d'Oncologia de Catalunya, en una entrevista a l'agència Efe, en què recordava que des de l'any 2012 s'està reordenant i concentrant en unitats d'experts l'abordatge del tractament i cirurgia de diversos tipus de càncer.

La reordenació de l'atenció oncològica d'alta especialització queda recollida en una instrucció del Servei Català de la Salut del novembre passat en què assenyala que «es va considerar necessari concentrar en un nombre limitat de centres l'atenció de determinats tumors de baixa freqüencia, les fases de la malaltia en què l'atenció presenta una major complexitat clínica i els procediments diagnòstics i terapèutics d'alta especialització».

«L'objectiu és garantir una atenció multidisciplinària especialitzada, un grau d'expertesa adequat i l'avaluació sistemàtica de resultats clínics», assenyala la instrucció.

Segons dades facilitades pel responsable del Pla director d'Oncologia, la mortalitat després d'una cirurgia oncològica s'ha reduït a la meitat als trenta i als noranta dies després de la intervenció, des de l'any 2012, quan es va impulsar decididament a Catalunya la concentració de serveis per atendre malalts de càncer de pàncrees, esòfag i recte, entre d'altres.

Aquesta tendència també es dóna en altres països europeus, com Holanda, on s'estan unificant els serveis oncològics en un sol hospital.

El mateix es pretén fer en els diversos tipus de càncer pediàtric, l'atenció dels quals es concentrarà en els grans hospitals Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu, a Barcelona, que ja concentren el 80% dels casos de càncer infantil, i deixarà de fer-se al Parc Taulí de Sabadell, que té una mitjana de nou casos de càncer infantil per any, segons la conselleria. La decisió, però, ha causat malestar entre els usuaris del centre, veïns del Vallès i al consistori.

Cada any es detecten a Catalunya uns 200 casos nous de càncer pediàtric, entre els 0 i els 14 anys, una incidència que «defineix cada tipus de càncer pediàtric com una malaltia rara», segons la conselleria, que recorda que tant Vall d'Hebron com Sant Joan de Déu són capdavanters a l'Estat en el tractament del càncer infantil.