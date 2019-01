Boicotegen un acte de Ciutadans a Torroella i agredeixen un regidor

Moments de tensió ahir al matí a Torroella de Montgrí quan una seixantena de persones van voler impedir un acte d'una vintena de simpatitzants de Ciutadans, entre els quals hi havia diversos diputats, que volien celebrar un acte al poble. Un regidor de Blanes de la formació va acabar ferit al cap pel llançament d'una llauna.

Tot plegat va començar a quarts d'onze del matí, quan persones convocades per La Forja -grup que s'autoanomena antifeixita- van rebre amb crits els simpatitzants de Ciutadans. Els concentrats els van seguir, però un cordó policial de Mossos d'Esquadra van haver d'apartar els concentrats que no deixaven passar els representants del partit polític. Els simpatitzants de Ciutadans van quedar apartats a la terrassa d'un bar a la mateixa plaça Quintana i Combis on estava previst que el partit fes un acte amb el seu portaveu parlamentari, Carlos Carrizosa.



Ferit en el contacte amb mitjans

El portaveu de Cs a l'Ajuntament de Blanes, Sergio Atalaya, va resultar ferit a la cara pel llançament d'una llauna durant la protesta de la Forja, que va intentar boicotejar un contacte de Carrizosa amb els mitjans. Els fets es van produir quan arribava Carrizosa, acompanyat per altres membres de la formació. Els Mossos els escortaven mentre es dirigien a la plaça. Els manifestants, mentrestant, els escridassaven i insultaven. És llavors quan una llauna va tocar el nas d'Atalaya, que va començar a sagnar i va quedar atordit. Cs va poder atendre finalment els mitjans. Els manifestants consideraven una provocació l'acte tenint en compte que a Torroella va néixer Dolors Bassa.

El portaveu de Cs va assegurar després de l'agressió que «això és el que han de patir els nostres companys de Girona per defensar la democràcia a Catalunya mentre el president Sánchez mira cap a un altre costat i tracta de pactar amb els qui no garanteixen les llibertats ni els drets a Espanya». I va afegir que «no és possible que el president d'Espanya deixi desemparats alguns catalans que no ens podem expressar lliurement sent com som, a més, el primer partit a Catalunya». El president de Ciutadans, Albert Rivera, va declarar que «l'odi separatista» ha tornat a «actuar a Catalunya».



Denúncia als jutjats

Ciutadans tenia previst muntar una punt d'informació, però l'Ajuntament de Torroella no els va donar permís. Per aquest motiu, la formació ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament pels fets. El consistori ahir va assegurar que es va denegar perquè és un espai «molt concorregut» i va destacar que Cs és el primer partit que ho demana fora de campanya.