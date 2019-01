Olot debatrà si ha d'admetre nens sense vacunar a les llars d'infants

L'Ajuntament d'Olot convocarà una reunió amb tècnics d'educació i advocats per tractar la sentència que va donar la raó al municipi de Sant Pol de Mar en la decisió de no admetre un nen que no estava vacunat en una llar d'infants municipal. La reunió serà per tractar la possibilitat de prendre decisions similars a la de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar. És a dir, decidir no matricular un infant per no estar vacunat.

En l'últim ple, l'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas (PDeCAT-DC), va admetre un prec del regidor d'Olot en Comú Xavier Garcia, el qual va recordar que el maig del 2015 un nen de 6 anys de la comarca va morir en una situació de diftèria. El cas va originar un intens debat sobre l'obligatorietat de la vacunació.

Garcia va exposar els fets de Sant Pol de Mar. El 8 de gener, el Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona va emetre una sentència on va definir que l'opció de no vacunar els fills sobrepassa el dret a la salut de la resta de nens i nenes i les seves famílies.

El regidor d'Olot en Comú va recordar que el reglament de la Generalitat no obliga a demostrar que els infants estan vacunats per poder matricular-los en una llar d'infants. Va dir: «Sí que s'ha de presentar la cartilla de les vacunes però no diu res sobre si algun nen o nena no està vacunat o vacunada o sobre el que ha de fer l'escola bressol».

Després de posar en situació, el regidor va exposar que ell entén que existeixen opositors a les vacunacions i també que hi ha infants que per temes d'immunodeficiència o d'altres qüestions a vegades no són vacunats.

Tot seguit, va demanar que en la pròxima junta de l'Institut Municipal d'Educació (IME) prevista per a finals de febrer o en una reunió específica tingui lloc una valoració de la sentència favorable a l'Ajuntament de Sant Pol de Mar. Garcia va considerar que la valoració s'hauria de fer amb presència dels advocats municipals. «Perquè diguin el que es pot fer i el que no es pot fer», va exposar. A més, va demanar que hi hagués almenys un especialista en pediatria que pogués explicar les conseqüències de la no vacunació i algun partidari de la no vacunació.

Va considerar que Olot hauria de tenir tota la informació possible per comprovar si les escoles bressol i les escoles públiques d'Olot, en un moment donat, poden prendre alguna decisió com la de Sant Pol de Mar.



L'alcalde

«Recollim la seva proposta de convocar una reunió per tractar de dret el tema de les vacunacions», va respondre Josep Maria Corominas, alcalde d'Olot.

Doctor en Medicina, l'alcalde va considerar que vacunar és imprescindible i que ha servit per erradicar malalties gravíssimes. «Ha de formar part de la pràctica habitual de tots els pares», va dir. Va explicar que la història està plena de gent ben informada que ha pres el criteri de no vacunar i a voltes ha passat per situacions «molt greus i molt complicades».Tot i això, Corominas va valorar que troba massa dura la posició de condicionar la matrícula a una escola bressol al fet que l'infant estigui vacunat. Va considerar que, segons el seu criteri, la línia a seguir és difondre el màxim possible la necessitat que les famílies vacunin els seus fills.