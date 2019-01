El regidor de Ciutadans agredit a Torroella de Montgrí denuncia els fets als Mossos

El regidor de Ciutadans agredit aquest dissabte a Torroella de Montgrí amb una llauna ja ha denunciat els fets als Mossos d'Esquadra. Sergio Atalaya, portaveu de la formació a Blanes, va posar els fets en coneixement de la policia dissabte al vespre a la comissaria de Figueres després d'haver passat per un centre mèdic. Ara els Mossos investiguen el cas i busquen el responsable d'haver llançat la llauna contra Atalaya que estava participant en un acte de Ciutadans, en el què hi havia el portaveu del partit, Carlos Carrizosa. Tot plegat es va produir després de moments de tensió entre antifeixistes i membres de la formació taronja. Els Mossos van haver de separar els dos grups per evitar més incidents.