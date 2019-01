Uns 900 gironins han mort en cinc anys esperant la llei de la dependència

Més de 900 persones de les comarques gironines han mort esperant una ajuda de la llei de la dependència en els darrers cinc anys. En total, entre els anys 2013 i 2017, 905 gironins que havien demanat una prestació del sistema de la dependència van morir abans de rebre-la, segons dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies facilitades pel conseller Chakir el Homrani arran d'una pregunta parlamentària de Ciutadans. En la resposta, el conseller remarca que cal tenir en compte que més de la meitat, el 54%, dels catalans que sol·liciten una ajuda tenen més de 80 anys.

Així, segons les dades de la conselleria, dels sol·licitants d'un ajut a la demarcació que van morir abans d'incorporar-se al sistema, 214 van traspassar abans de tenir feta la valoració per saber el seu grau de dependència i la majoria, 691, ho van fer quan ja la tenien reconeguda i havien passat pel Programa Individual d'Atenció, el PIA, el programa amb què els serveis socials públics determinen quins ajuts i serveis previstos per la llei s'ajusten millor a la persona amb dependència i que poden anar des de prestacions per a cuidadors no professionals a places en residències o centres de dia.

Només l'any 2017, el darrer del qual es faciliten dades, van morir 77 gironins esperant la valoració de l'administració i 90 més durant la tramitació del PIA. A tot Catalunya, 1.778 persones van morir esperant una ajuda el 2017.

En la resposta, el Homrani també indica que actualment a Girona hi ha unes 1.388 persones que han presentat una sol·licitud i estan a l'espera de la valoració, mentre que a 2.619 ja se'ls està tramitant el PIA, perquè se'ls ha reconegut el dret, se'ls ha valorat el grau de dependència i estan pendents de dictamen.

L'aplicació del PIA correspon a cada ajuntament i la durada màxima del procés d'elaboració són tres mesos des de la data de la resolució del grau de la dependència i el nivell.

Amb tot, les estadístiques de la conselleria indiquen que, dels gironins que hi ha a l'espera de dictamen, només 661 estan dins els tres mesos i tres de cada quatre (1.958) estan ja fora de termini.



Uns 860 beneficiaris més

Les comarques gironines van tancar l'any 2018 amb 15.726 beneficiaris de la llei de la dependència, 858 més que a finals del 2017, segons les dades que publica de forma trimestral el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el desplegament de la llei.

Pel que fa a la distribució territorial de les ajudes de la dependència, el Gironès continua essent la comarca on hi ha més persones beneficiades per la llei (3.697), seguida de la Selva (3.241), l'Alt i el Baix Empordà (amb 2.646 i 2.632 persones, respectivament), la Garrotxa (1.367), el Ripollès (836), el Pla de l'Estany (1.002) i la Cerdanya (305).

Girona és la segona demarcació catalana en nombre de beneficiaris de la Dependència, per darrere –i a molta distància– de la més poblada, Barcelona, que n'acumula 123.115. La segueixen, de prop, les comarques de Tarragona i de Lleida, amb una xifra molt inferior a la de les Terres de l'Ebre.

A tot Catalunya s'ha incrementat en 10.831 persones el nombre de dependents en un any, i a 31 de desembre del 2018 n'hi havia 171.722, segons les dades del Departament.

El domini de les dones, que perceben el 65% d'aquest tipus d'ajudes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, es manté inamovible i actualment hi ha 112.389 catalanes percebent algun ajut del sistema de la dependència. Pel que fa als homes, representen el 35% dels destinataris de les subvencions de la llei i ara són 59.333 beneficiaris.

Més de la meitat del total, 95.183 persones a Catalunya, superen els 80 anys.



Unes 17.800 prestacions

Els més de 15.000 beneficiaris de prestacions o serveis de la xarxa pública de serveis socials de Catalunya que hi ha a Girona acumulen unes 17.800 prestacions, ja que una persona pot compatibilitzar-ne diversos. Unes 9.000 són prestacions per a cuidadors no professionals, mentre que 8.800 són serveis com places per a residències per a gent gran (2.948), ajuda a domicili (1.409) o teleassistència (831), per exemple.

Actualment hi ha 2.038 gironins que estan en llista d'espera per accedir a una residència de grans dependents. Així, Girona és la segona demarcació, per darrere de Barcelona, pel que fa a persones amb el grau màxim de dependència en espera.

A tot el país hi ha 18.438 grans dependents esperant plaça, que no vol dir, recorda la conselleria, que estiguin desateses, ja que poden beneficiar-se d'altres prestacions derivades de la llei o del Sistema Públic de Serveis Socials.