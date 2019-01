Bin Laden ha passat per Girona. O almenys, això diuen. Els bitllets de 500 euros -denominats popularment per aquest nom- tenen una fama compartida entre els gironins: tothom els coneix, però poques vegades s'han deixat veure. Des d'ahir, però, encarà serà més complicat, ja que la seva circulació quedarà notablement reduïda. Tots els bancs centrals de l'eurozona -exceptuant els d'Alemanya i Àustria, que ho tenen previst per al mes d'abril- retiraran aquells que arribin a les seves mans limitant, d'aquesta manera, el seu moviment. La seva retirada serà escalonada, i malgrat que aniran desapareixent a poc a poc, es podran utilitzar igualment sense una data límit i de manera totalment legal.

Aquesta notícia no ha causat un gran rebombori entre els ciutadans gironins, que, majoritàriament, no utilitzen aquest bitllet en el seu dia a dia. Així ho explicava l'Anna Nicolau, llibretera de les Voltes, afirmant que no sabien res de la notícia. «Un de 500 no l'hem vist mai a la botiga, amb els sous estàndard amb què es mou la gent és molt complicat que es puguin manipular bitllets d'aquest tipus. Per circular amb un bitllet així has de fer operacions de molta envergadura», va opinar.

Una postura molt pròxima a la de la Marta Salguero, cap de recepció de l'Hotel Ciutat de Girona, que explica que no els afectarà en absolut. De fet, Salguero explica que l'arribada d'algú amb un bitllet comporta realitzar certs tipus de gestions com «la comprovació de la seva autenticitat» o el «càlcul d'efectiu» disponible a la caixa per fer canvi. «Si el pagament t'enganxa en diumenge pot ser un problema perquè els bancs estan tancats».



Qui en porta?

Pel que fa a la identitat d'aquests bitllets tan poc comuns, aquí surten certes discrepàncies, i mentre uns sostenen que la gent del país és la que en fa servir més, d'altres apunten que són els estrangers els que arriben amb més papers de color violeta. Per exemple, Miquel Hervas, encarregat de la botiga Sita Murt, revela que durant l'estiu «reforcen el canvi» davant la possibilitat que els paguin amb bitllets de 500. «Els compradors estrangers n'utilitzen més, sobretot els russos», diu. Tot el contrari que una altra botiga -Esports Nabes-, regentada per en Jordi Bes, que creu que no existeix «un perfil concret». «Preferim no tenir bitllets grans, però al final allò important és que paguin.

Si paguen amb 500 euros i la proporció de la venda és molt baixa, els demanem si tenen alguna cosa més petita», explica.



Amb certa mala fama

En general, el bitllet de 500 euros disposa d'una certa mala fama, directament per la seva relació amb els diners no declarats. Santiago García, empleat de Triodos Bank, apunta que és una bona notícia, i que en termes generals «la retirada no afectarà gens l'economia domèstica perquè era un bitllet que no havia entrat massa en ús».

García subratlla que, de fet, «la tendència general» serà treure el diner físic de la circulació, ja que cada vegada les transaccions seran més electròniques. També incideix en la seguretat de les targetes -«que tenen un codi»- davant la possibilitat d'un robatori amb uns bitllets, «que no tenen cap sistema» de protecció.

Tot i això, tenir contacte amb un bitllet de 500 euros no deixa de tenir certa gràcia. La Mar Portal, del bar el Cafetó, assegura que en va veure un fa molts anys, «al principi del canvi de pessetes a euros», ja em faria gràcia portar-ne un a sobre, perquè no el té ningú».