La Generalitat veu «absolutament suficient» la demanda per a un baixador del TAV a l´aeroport

La Generalitat considera que la demanda per a un baixador del TAV a l'aeroport és "absolutament suficient", ja que, segons calcula, tindria un milió de viatgers. Segons el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Ricard Font, aquesta connexió ha de ser una de les claus del nou servei de "rodalies d'alta velocitat" que han d'enllaçar Lleida amb Montpeller i Tolosa. Es tracta d'una proposta que permetrà fer desplaçaments metropolitans de fins a 150 quilòmetres en menys d'una hora, i trajectes regionals i de mitja/llarga distància d'uns 300 quilòmetres. Font considera que aquesta proposta té "un gran potencial tant de servei com de negoci", amb 3,79 milions de viatgers anuals. A més, assenyala que, amb la liberalització dels serveis de viatgers, l'any 2020, s'obrirà la porta a la col·laboració entre empreses per a l'explotació de nous serveis.

Per la seva banda, el president de Ferrmed, Joan Amorós, considera que cal connectar "amb urgència" la connexió de l'aeroport de Girona a la xarxa de velocitat. De fet, assenyala que aquesta connexió hauria d'arribar fins a l'aeroport del Prat, per tal que l'aeròdrom gironí es pugui convertir realment en la "quarta pista" del Prat.

Ferrmed està celebrant aquest matí unes jornades sobre la millora del transport ferroviari entre Montpeller, Tolosa i Barcelona, que conclourà amb la "Declaració de Girona". Una declaració que reclama als governs espanyol i francès que acabi d'una vegada per totes amb el "retard increïble" que està patint el Corredor Mediterrani, i que s'abordarà en una reunió a París el proper 28 de febrer.