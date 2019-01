L'aeroport de Girona-Costa Brava estrena un nou servei de cotxets per a nadons

L'aeroport de Girona-Costa Brava ha posat en funcionament un nou servei gratuït de cotxets pensat per a les famílies que viatgin amb nens i nadons, amb l'objectiu de facilitar-los així l'accessibilitat i la mobilitat a través de les instal·lacions. El punt de préstec de les cadiretes de nadó està situat a la zona d'embarcament de la planta 1 de la terminal de l'aeroport, just després de passar el filtre de seguretat, per proporcionar comoditat i facilitar el transport dels passatgers més petits abans de pujar a l'avió.

En aquest punt els usuaris podran fer ús dels tres cotxets numerats amb banderoles que s'han posat a la seva disposició fins al moment d'embarcar, i després les podran deixar justament al costat de la porta d'embarcament, sense haver de retornar-los al punt de préstec. A més a més, aquest servei no exigeix una limitació de temps per al seu ús. Els cotxets estan destinats als nens amb un pes màxim de 15 quilograms.

Amb aquest espai, l'aeroport de Girona-Costa Brava afegeix un nou servei amb l'objectiu de seguir millorant l'experiència del passatger al seu pas per les instal·lacions.