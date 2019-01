L´Escala celebra la 3a Cursa de la Dona amb la xifra rècord de 1.300 participants

Unes 1.300 dones van córrer ahir «a favor de la lluita contra la diabetis» amb motiu de la 3a edició de la Cursa de la Dona a l'Escala, que va batre el rècord de participants de les tres edicions que s'han celebrat fins ara. Com cada any, la cursa gira al voltant d'una temàtica que afecta la societat en el seu dia a dia i, enguany, ha estat el torn de la diabetis, així que, del que s'ha pagat per cada inscripció, 3 euros s'han destinat a l'Associació Girona de la Diabetis. L'esdeveniment el van organitzar el Grup de Dones i l'Ajuntament de l'Escala amb el suport de Club Flama-91.