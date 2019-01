Mor la directora general de Justícia Juvenil i Execució Penal, la figuerenca Pilar Heras

La directora general d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil, Pilar Heras i Trias, va morir ahir als 64 anys. Nascuda a Figueres el 1954, ciutat en la qual havia destacat com a activista en diverses entitats locals, era doctora en Ciències de l'Educació i professora a la Universitat de Barcelona des del 1985. Heras ocupava el càrrec del Departament de Justícia de la Generalitat des del 2016, quan va abandonar la tasca de directora del màster propi d'Execució penal a la comunitat i justícia restaurativa (UB). El president de la Generalitat, Quim Torra, va expressar ahir el seu condol, així com ho va fer també la consellera Ester Capella, que va manifestar que «si el Departament de Justícia té ànima social és gràcies a l'exemple de persones com Pilar Heras».

Heras va participar el passat 18 de gener en el cicle de conferències d'Atenea a la sala d'actes provisional del Casino Menestral de Figueres, als antics jutjats, on va parlar sobre com la societat construeix la nostra vida i influeix en la nostra educació segons el nostre gènere. Coordinadora del grup de recerca Grup de Pedagogia Social per a la inclusió i la cohesió social (GPS-UB), va ser directora dels Serveis Territorials de Benestar i Família a Girona des del febrer de 2004 fins al juny de 2006 i fundadora i membre del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya fins al 2016. Era membre de diversos organismes d'institucions acadèmiques i socials o sociosanitàries, així com col·laboradora del món associatiu en el camp de l'acció social.

En l'àmbit universitari va dur a terme diverses recerques sobre reinserció social i laboral de persones privades de llibertat. Va ser docent en l'àmbit de la pedagogia social en diferents temàtiques: interculturalitat, polítiques socials, gènere, desenvolupament humà, serveis socials i execució penal. Heras també va coordinar el màster oficial d'Intervencions Socials i Educatives (UB) i té publicacions sobre reinserció social i laboral, justícia juvenil i reinserció postpenitenciària, entre altres temàtiques.