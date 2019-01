Platja d'Aro repartirà més de 8.000 euros en premis durant la rua de Carnaval

Platja d'Aro repartirà enguany més de 8.000 ? en premis durant la Gran Rua de Carrosses i Comparses que tindrà lloc el proper 3 de març en el marc del Carnaval d'enguany.

En concret, 65 colles desfilaran per optar a alguna de les 5 categories (Carossa Gran, Carrossa Petita, Comparsa, Disfressa i Colles Locals). També hi haurà un guardó per a la Millor Colla Debutant. Aquesta, però, serà la segona tanda de la desfilada, ja que prèviament hi haurà un torn matinal per part d'una desena de colles que faran una exhibició fora de concurs. Aquesta és una de les rues més importants de la demarcació tant en volum de visitants com de colles participants, que procedeixen de diversos punts de les comarques gironines.

Pel que fa al lliurament de premis, tindrà lloc el mateix dia al Palau d'Esports i Congressos a partir de la mitja nit.

Enguany, la regidoria de Turisme del municipi juntament amb la Federació de Colles de Carnaval, organitzadores de l'esdeveniment, han apostat per recuperar el «Ball de la Dona» el dia de Dijous Gras, un espectacle musical que se sumarà a una emissió en directe del programa La Segona Hora de RAC1, que es realitzarà des de la Sala d'Actes de l'ajuntament.

En total el municipi ha organitzat una vintena d'activitats que tenen com a escenari principal el carrer, i que estan enfocades en un públic popular i familiar, segons explica el consistori en una nota de premsa. En total hi haurà 4 actes de pagament, i l'activitat més important, la Gran Rua de Carosses, tindrà lloc el dissabte 3 de març.