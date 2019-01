Torna a nevar al Ripollès i la Cerdanya i ja s´acumulen més de 20 centímetres

Torna a nevar a les comarques gironines.



Aquest nou episodi de nevades complica el pas de camions entre el Ripollès i la Cerdanya. En concret, segons el Servei Català de Trànsit hi ha restricció de vehicles pesants a l'N-260 entre Ribes de Freser i Urtx.



Els últims gruixos de neu nova més destacats s'han donat al Pirineu de Lleida però a Malniu ja porten 22 centímetres acumulats o a Puigcerdà, 10.





Els gruixos de neu nova caiguts entre ahir i avui fins a les 10h superen els 30 cm a sectors elevats del Pirineu i aquest matí neva també al Prepirineu #meteocat pic.twitter.com/3r6ANc3weC — Meteocat (@meteocat) 28 de gener de 2019

Bon dilluns, Tª mínima a Puigcerdà -2.2ºC, dades completes: https://t.co/IRqI1dDU86 està nevant, de moment portem 6 cm i continua. pic.twitter.com/2mAkq7Yv53 — Jordi Queralt (@meteopuigcerda) 28 de gener de 2019

-11,7 a la Tosa d'Alp

-10,1, a Ulldeter

-9, a Meranges - Malniu

-5, a la Vall d'en Bas

-3,8 a Vilobí d'Onyar

-3,6 a Fornells

-3,5 a Olot

-3,3 a Girona

-0,9 a Sant Pere Pescador

A punts més baixos del Ripollès i la Cerdanya aquest matí també està començant a nevar. Aquí per exemple, un vídeo de la neu que queia a la capital del Ripollès, pels volts de quarts de dotze del migdia.Aquesta neu al Pirineu, com per exemple a Puigcerdà.Aquest era l'aspecte gelat d'aquest matí, on segons l'observador meteorològic, Àngel Galán hi havia zero graus, a les vuit del matíLes temperatures han quedaten molts punts de la demarcació. Destaquen els següents registres al Pirineu:Arran de costa i a l'interior, les temperatures mínimes també han quedat curtesAquesta és la previsió per a les pròximes hores