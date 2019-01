El baixador del TAV a l'aeroport, clau per al futur servei de rodalies transfronterer

El futur baixador del TAV a l'aeroport de Girona ha de ser una peça clau en el servei de rodalies transfronterer de velocitat alta que la Generalitat vol impulsar per connectar Catalunya -incloses les estacions de Girona i Figueres- amb Tolosa i Montpeller. Per això, tant la Generalitat com el lobby ferroviari Ferrmed van insistir en demanar ahir en una jornada a Girona que es tiri endavant l'estació el més aviat possible. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Ricard Font, va considerar que la demanda per al baixador ja és «absolutament suficient», ja que, segons un estudi del govern català, podria atraure un milió de nous viatgers. Per la seva banda, el president de Ferrmed, Joan Amorós, va considerar que cal connectar l'aeroport de Vilobí amb la xarxa d'alta velocitat «amb urgència», i va posar com a data prioritària per tenir a punt el baixador l'any 2025.

En la jornada organitzada ahir pels lobbies ferroviaris Ferrmed i Energie TGV, Font va presentar el projecte avançat per Diari de Girona d'impulsar un nou servei de rodalies de velocitat ara que connecti les quatre capitals catalanes més Figueres amb les localitats franceses de Tolosa i Montpeller. La previsió és que puguin circular 24 trens al dia i transportar gairebé 3,8 milions de passatgers anuals, dels quals un milió procedirien del baixador del TAV a l'aeroport de Vilobí.

El Govern català preveu que aquesta xarxa pugui ser possible a partir de 2020, moment en què es liberalitzaran els serveis ferroviaris de viatgers. Font va explicar ahir que ja estan mantenint converses amb operadors privats que puguin estar interssats a gestionar aquest servei a partir de 2020, ja que, segons va assegurar, els operadors públics espanyol i francès -Renfe i SNCF- no han articulat una oferta prou atractiva de serveis transfronterers de caràcter regional i de mitja distància. De moment, s'han mantingut ja converses amb Ilsa, empresa vinculada a Air Nostrum, o la italiana NTV.

Font va assenyalar que aquesta connexió internacional ferroviària permetria un temps de viatge «molt competitiu» enfront del vehicle privat. D'aquesta manera, està previst que des de Girona es pogués arribar en 2 hores i 17 minuts fins a Montpeller i 2 hores i 31 minuts fins a Tolosa. Els preus dels bitllets oscil·larien entre els 20 i els 60 euros entre Girona i Montpeller, els 25-75 euros entre la capital gironina i Tolosa i 18-55 euros per enllaçar Girona amb Lleida.

El president d'FGC va explicar que, d'entrada, es preveu que el servei tingui un dèficit de 3,94 milions d'euros anuals. Una quantitat «relativament petita», segons Font, i que es podria recuperar en tres o quatre anys, si tot va bé. Per poder iniciar aquest nou servei de velocitat alta, la Generalitat calcula que s'haurien de comprar onze trens; una inversió que es faria conjuntament amb les empreses privades.

L'entrada en funcionament d'aquest nou servei de regionals en velocitat alta permetria augmentar també el trànsit al tram transfronterer del TAV, que ara està infrautilitzat, ja que només hi passen el 12% dels trens previstos, tant de viatgers com de mercaderies.