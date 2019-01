Banyoles aprova un pla per facilitar els accessos a gent amb mobilitat reduïda

En la sessió de ple ordinari que es va celebrar ahir al vespre a l'ajuntament de Banyoles, l'equip de govern de CiU va presentar un nou Pla d'Accessibilitat en la via pública com un dels punts a aprovar. Segons el regidor d'Urbanisme, Albert Tubert, l'objectiu és «fer una revisió dels plans d'accessibilitat de la ciutat, elaborant un projecte sobretot destinat a augmentar les facilitats per a gent amb mobilitat reduïda, malgrat que el pla també ajudarà altres habitants, com ara les persones que porten cotxet». En el torn de precs i preguntes, responent a la qüestió de quin és l'estat actual de la barca Tirona de l'Estany per part del regidor d'ICV-independents de Banyoles, Joan Luengo, l'alcalde Miquel Noguer va informar que, abans de fer la concessió de la barca, s'ha de preparar un informe tècnic i portar-la a concurs.

Un dels punts inicials de la sessió va consistir en la verificació del canvi de qualificació a la zona de la carretera de Figueres, en què hi ha un espai de xalets privats que el consistori vol convertir en una zona de serveis generals. En aquest sentit, es va posar el focus en la preocupació d'alguns veïns pel que fa al futur canvi de funcions de l'espai. Luengo va abstenir-se afirmant que «aquesta acció ens genera un seguit de dubtes, sobretot per l'entorn i la mobilitat». Per part de Junts per Banyoles (JxB)-ERC, Susanna Cros va emfatitzar que s'hauria d'informar més directament els veïns sobre les propostes que es volen fer.

També es va parlar del projecte de rehabilitació de l'últim tram del rec Major, que té una partida pressupostària d'uns 417.000 euros aproximadament. Noguer va destacar que la concessió dels terrenys de la família Juncà s'ha fet «a canvi de res» i, des de la CUP, la regidora Sandra Pazos va argumentar que «el projecte no el veiem malament però ens sorprèn que es plantegi arranjar la continuïtat del rec Major sense tenir un Pla de recs aprovat». Noguer va respondre que el Pla de recs està en les darreres fases, subratllant que «en els últims anys s'han fet altres obres sense aquest pla sempre amb l'objectiu de millorar els recs i els espais de la ciutat». Pel que fa al nou Pla d'Accessibilitat pública, aquest es va aprovar amb una abstenció per part de la CUP, que va recalcar la falta de temps per estudiar-lo. Luengo va criticar la manca «d'un calendari de priorització d'execució de les obres». El darrer punt de l'ordre del dia va ser la «Moció de rebuig a l'operació contra l'Independentisme i les Detencions del 16 de gener de 2019», que es va aprovar per unanimitat.



Al voltant de l'Estany

En la sessió de precs i preguntes, el batlle va puntualitzar que un enginyer estava fent l'informe que permetria treure la barca Tirona de l'Estany a concurs públic. Des de JxB, la portaveu, Roser Masgrau, va demanar si es podrien col·locar més cartells que prohibissin donar menjar a les aus pel seu gran volum. Noguer li va contestar que, com que s'han encarregat cartells que marcaran els quilòmetres al voltant de l'Estany, es podria afegir aquesta petició. La mateixa va remarcar que la Cavalcada de Reis d'enguany «es va allargar excessivament», demanant ser més estrictes amb els horaris. La CUP va subratllar que caldrien més aparcaments de bicicletes, iniciativa que ajudaria a fomentar l'ús d'aquesta alternativa sostenible.