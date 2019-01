La capital del Pla de l'Estany estrena la reforma del carrer de les Rotes

Les obres de remodelació total de carrer de les Rotes de Banyoles estan pràcticament acabades. Després de 4 mesos d'intervenció, aquest carrer, que connecta l'avinguda dels Països Catalans amb l'Estany, torna a entrar en funcionament amb una important transformació que l'ha convertit en un corredor verd, eliminant les voreres per deixar tot el carrer al mateix nivell, suprimint les places d'aparcament, i renovant tot el clavegueram així com tota la il·luminació substituint-la per fanals de baix consum que, al seu torn, generen més llum. L'Ajuntament de Banyoles va convocar ahir la premsa per fer visita oficial in situ.

La reforma segueix el mateix estil urbanístic dels altres carrers remodelats en aquesta zona, com ara el de la Barca i el de Sant Mer, fent-los més agradables per circular-hi a peu o en bicicleta. Els vehicles només hi podran circular a 30 km/h i, per evitar que s'hi corri massa, el carrer no serà una recta, sinó que s'hi intercalaran uns recintes o illetes amb bancs, mobiliari urbà, arbres i vegetació baixa que obligaran els conductors a reduir la velocitat. La reforma integral del carrer ha costat 557.000 euros, aportats íntegrament pel consistori. Aquests diners han sortit del superàvit de l'any passat, que va ser d'1,8 milions, i que, per llei, l'Ajuntament ha de destinar a inversions financerament sostenibles. En aquesta línia, durant el darrer any i part d'aquest s'han executat diferents obres com ara l'asfaltatge de diferents carrers (250.000 euros), la millora de voreres (200.000 euros), o la reforma dels vestidors del camp de futbol vell (100.000 euros), entre altres.