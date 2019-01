Comencen les reserves per a la promoció Olot x 2

L'Agència de Promoció Dinami'G ha obert la pàgina web www.olox2.cat per poder fer reserves per a la setena edició de la campanya de descomptes en estades i activitats coneguda com a l'Olotx2. La campanya en el 2018 va generar un impacte econòmic valorat en 470.000 euros, un 3% més que el 2017.

Segons ha explicat el regidor de Promoció Municipal, Estanis Vayreda, es tracta d'una iniciativa per promoure i donar a conèixer el territori com a destí turístic. La idea és atraure visitants i difondre Olot i la Garrotxa sobre la base de reduir els preus a la meitat en un cap de setmana.

Per assegurar una bona estada a la població durant els dies de la promoció, hi haurà actuacions musicals variades en llocs agradables del centre d'Olot.

L'Olotx2 començarà el divendres 22 de febrer amb l'espectacle iTime d'en Peyu (a les 20.30 hores a la sala El Torín). Lluís Jutglà, conegut com en Peyu, fa un espectacle basat en una aplicació de mòbil que permet viatjar en el temps. El protagonista agafa el mòbil, passa el dit per la superfície, va a l'aplicació i escull una època determinada i hi va. A en Peyu li agrada anar a l'Edat Mitjana per visitar mercats medievals de veritat.

La promoció continuarà el dissabte 23 amb actuacions musicals en diferents escenaris repartits pel centre de la ciutat. El coordinador musical d'Olot, Jordi Serrat, ha explicat que han contractat set grups musicals d'estils variats.

«Tant et podràs trobar un concert de música clàssica com un grup de jazz o un de rock», ha precisat. Serrat ha explicat que són grups del projecte Cabal Musical. És un projecte d'innovació social per a la inclusió, basat en l'acompanyament artístic de joves músics. La idea és escollir grups formats per joves en els districtes de Barcelona per donar-los formació, orientació o recursos professionals. L'objectiu és convertir les inquietuds creatives dels joves en projectes d'emprenedoria i introduir-se en el sector. A més, la voluntat és contribuir a la transformació i dinamització dels barris, i a l'empoderament dels seus habitants.

Els espectacles faran ambient però el fort seran els àpats i les ofertes comercials. Enguany, hi participen gairebé 40 restaurants i més de 30 allotjaments, pàrquings i perruqueries.

A més, l'Associació de Comerciants d'Olot ha fet coincidir la campanya amb la Botiga al Carrer. Segons l'associació de comerciants hi participaran al voltant de 60 botigues d'Olot, que durant el divendres, dia 22, el dissabte, dia 23, i el diumenge, dia 24, acabaran la temporada de rebaixes amb les millors ofertes.