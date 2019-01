El dia escolar per la pau a Girona se centra en el joc

El joc com a eina per treballar els valors és l'eix central de la novena campanya del Dia escolar de la no violència i la pau (Denip) de la Coordinadora d'ONG Solidàries de Girona, en la qual participen vuit centres. El Denip es commemora cada 30 de gener, dia en què es commemora l'aniversari de la mort de Mahatma Gandhi.

El programa també inclou l'hora del conte a càrrec d'alumnes d'Educació Infantil de l'institut Montilivi a les biblioteques gironines, a partir de dilluns i fins a l'11 de febrer. A Figueres, la campanya té un format més reduït amb contes per la pau a infantil.

«Juguem per la pau» és, doncs, el lema de la campanya que la Coordinadora d'ONG Solidàries promou amb l'Ajuntament de Girona. L'activitat consistirà en l'intercanvi de puzles fets a classe per alumnes d'infantil, a partir de la il·lustració d'un conte per la pau. La resta de cursos de les escoles participants (Àgora, Bell-lloc, Eiximenis, Migdia, Masmità, Maristes, Santa Eugènia i Fedac-Sant Narcís) s'inventaran un joc que reculli valors de pau positiva com divertir-se, jugar en equip, respectar i tenir cura dels companys o facilitar el diàleg, entre d'altres. Aquest dimecres al matí se celebra una festa amb 1.085 infants dinamitzada per Pallassos Sense Fronteres, al parc del Migdia, però les activitats als centres s'allargaran tot el febrer i acabaran a principis de març, quan es farà un intercanvi de jocs. Alumnat dels instituts Montilivi i Vallvera, de Salt, dinamitzaran tallers i activitats lúdiques que ajudaran les classes a repensar la importància dels valors del joc.



Un arbre per la pau

D'altra banda, l'associació d'Amics de la Unesco i l'alumnat de sisè curs de primària de l'escola Migdia, de Girona, plantaran demà a la tarda un cirerer al Jardí de la Pau del GEiEG de Palau, a més de llegir poemes. Aquesta és la 13a edició de Plantem la Pau.

Durant l'acte, Amics de la Unesco explicarà en què consisteix el projecte Plantem la Pau, es llegiran alguns poemes escrits expressament per a la diada i que lliguen el fet de plantar un arbre amb el conreu de la pau.