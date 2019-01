Editen el primer mapa de turisme accessible del Pirineu i la Costa Brava

El Patronat de Turisme ha elaborat el primer mapa de turisme accessible de la Costa Brava i el Pirineu. Les 3.000 unitats editades de moment es distribuiran en accions promocionals i fires de turisme i entre la seixantena d'oficines turístiques de les comarques gironines i associacions de persones amb discapacitat. A més, i en tractar-se d'un mapa que ha de ser útil a persones amb discapacitat, és tàctil i auditiu.

El mapa presenta una selecció de quinze atractius turístics de la Costa Brava i el Pirineu de Girona adaptats i visitables per a persones amb diversitat funcional. El material conté informació en Braille i un codi QR per a mòbil a través del qual es pot accedir al contingut del mapa en versió auditiva i en cinc idiomes.

Els quinze punts d'interès de la Costa Brava i el Pirineu que són accessibles i figuren al mapa, són les estacions d'esquí de la Molina i Masella, l'estany de Banyoles, les viles medievals de Pals i Peratallada, el poblat ibèric d'Ullastret, la vall i el santuari de Núria, la Vila Vella de Tossa de Mar, el casc antic de Girona, els parcs naturals de la Zona Volcànica de la Garrotxa, el Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, el Montseny, els Aiguamolls de l'Empordà i Cadí Moixeró, el Castell de Gala Dalí de Púbol i el Teatre-Museu Dalí de Figueres, les ruïnes d'Empúries, el monestir de Sant Pere de Rodes, les vies verdes, els jardins de la Selva Marítima: Marimurtra i Santa Clotilde, Besalú i Santa Pau.

Catorze dels quinze punts del plànol són accessibles per a persones amb cadira de rodes. Nou ho són per a persones amb discapacitat visual, tres per a persones amb discapacitat auditiva i un per a persones amb discapacitat psíquica o cognitiva.