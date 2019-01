Una entitat de Ripoll diu que la policia li va preguntar tres vegades per l'imam

La mesquita on pregava l´Imam.

El secretari de la Comunitat Islàmica Annour, Hamid Barbach, ha explicat aquest dimarts que diversos agents de la Policia Nacional van contactar tres vegades amb l'entitat per preguntar sobre l'imam de Ripoll Abdelbaki es Satty, considerat el líder de la cèl·lula que va atemptar el 17A.

Durant la Comissió d'investigació del Parlament sobre els atemptats gihadistes del 17 i el 18 d'agost del 2017 reunida a Ripoll, Barbach ha detallat que els agents els van visitar dues vegades i van preguntar per Es Satty, que va treballar per Annour com a imam a la mesquita.

Una de les vegades que ell ho va poder presenciar, segons ha dit, els agents van preguntar si Es Satty encara era a Annour, que gestiona la mesquita on va treballar l'imam.

I la tercera vegada van trucar el president de l'entitat, Ali Yassine, des d'un "número privat" i van demanar registrar l'entitat, ha explicat en resposta a una pregunta de la diputada de la CUP Natàlia Sànchez.

D'altra banda, també ha recordat que va oferir a un dels joves abatuts després del 17A formar part de l'entitat, però ha dit que el noi sempre ho va rebutjar.



Esquema sectari

Durant la Comissió, també han intervingut responsables institucionals de Ripoll, entitats veïnals i socials.

La tècnica de Participació i Convivència de l'Ajuntament de Ripoll, Núria Perpinyà, ha considerat que el lideratge de l'imam sobre els joves que van perpetrar els atemptats obeïa un esquema "sectari" i no tant de radicalització islamista.

I ha explicat que, després dels atacs, van treballar perquè hi hagués un clima normalitzat a l'inici del curs escolar i així evitar brots de xenofòbia, i ha assegurat que els atemptats no van fer que canviés "la mentalitat de la majoria de la població".

La directora del Consorci de Benestar Social del Ripollès, Elisabet Ortega, ha opinat sobre els recursos materials que tenen i ha afirmat: "No disposem de tots els que necessitaríem".