Llívia tindrà un nou recinte termal

Llívia preveu estrenar per Setmana Santa quatre basses d'aigua sulfurosa adaptades al bany, que es construiran simulant unes termes romanes. L'Ajuntament de la població cerdana és l'impulsor d'aquest nou equipament de caire lúdic, al qual destina 230.000 euros i que s'ubicarà al costat del recinte de la piscina municipal d'estiu. Els treballs van començar poc abans de les festes nadalenques amb la perforació d'un pou de més de 330 metres de fondària al Parc de Sant Guillem, punt per on, segons es va detectar a mitjans de l'any passat, hi passa una corrent d'aigua calenta d'entre 30.000 i 40.000 litres per hora.

La idea és que pràcticament surti de forma natural des del pou que s'està acabant de construir al Parc de Sant Guillem de Llívia i també es preveu que la seva temperatura sigui d'uns 45 graus, segons va explicar l'enginyer de l'empresa Waterfinders, Lluís Castelló, que és qui dirigeix el projecte.