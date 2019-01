L'Oncoswim destina 50.000 euros en tres anys a la recerca pel càncer de mama de la UdG

La recerca de la Universitat de Girona (UdG) sobre el càncer de mama triple negatiu, un subtipus molt agressiu que afecta sobretot dones joves, ha rebut prop de 50.000 euros en tres anys en forma de donatius provinents de l'Oncoswim, la nedada solidària que se celebra cada any a la Costa Brava. Des de la primera edició, la travessa impulsada per la Fundació Oncolliga Girona i el CN RadikalSwim ha destinat la recaptació a un projecte d'investigació del grup de recerca TargetsLab de la UdG destinat a trobar noves teràpies per a aquest subtipus de tumor, que representa el 20% de tots els càncers de mama diagnosticats i que actualment no té un tractament específic.

El projecte, dirigit per les doctores Teresa Puig i la Gemma Viñas, consisteix a fer un estudi clínic seleccionant mostres de pacients amb càncer de mama triple negatiu diagnosticades a Girona per analitzar si expressen diferents biomarcadors (proteïnes) que puguin ser possibles dianes de nous tractaments basats en el te verd o els seus derivats, que permetin desenvolupar nous medicaments per aquest subtipus de càncer, que actualment només es pot tractar amb quimioteràpia.

De moment ja s'han trobat nous marcadors per aquest tipus de càncer i, si els resultats es confirmen augmentant el nombre de pacients, es podria pensar en un o més biomarcadors nous i dissenyar nous tractaments per combatre'l. Actualment els investigadors estan dissenyant i sintetitzant nous compostos antitumorals que bloquegin aquests biomarcadors.

Un altre dels avenços aconseguits fins ara ha estat la utilització de la impressió 3D per aïllar les cèl·lules mare tumorals, que són en part responsables de les recaigudes. Aquest nou sistema, anomenat ONCOen3D, és fruit de la col·laboració del grup TargetsLab amb el Grup de Recerca en Enginyeria de Producte, Procés i Producció (GREP), també de la UdG, i s'ha pogut finançar en part gràcies a les aportacions d'Oncoswim. El sistema, pioner a escala internacional, permet fer un pas clau per a la recerca d'una forma més senzilla que el mètode tradicional i la intenció dels investigadors és començar a aplicar-ho també a la investigació en càncer de pulmó.

Aquest cap de setmana, una trentena de persones, entre nedadors i organitzadors, van visitar els laboratoris de la UdG al Parc Científic i Tecnològic de Girona per conèixer de primera mà la recerca que han ajudat a finançar amb la nedada, que consisteix a recórrer nedant en equips de quatre persones els 30 km que separen la platja de l'Estartit i Calella de Palafrugell, passant per les illes Medes i les Formigues. Per participar-hi, els equips han de fer un donatiu de 500 euros que, des de la primera edició, l'any 2016, s'han destinat a aquesta recerca.

Durant la visita, la doctora Teresa Puig va destacar la importància d'aquest tipus d'aportacions, ja que els recursos que l'administració pública dedica a la recerca són molt limitats i que, per això, cada vegada és més important la implicació de la societat civil i la iniciativa privada perquè grups de recerca com el que ella lidera puguin continuar avançant.



El 15 de febrer s'obren inscripcions

La quarta edició de l'Oncoswim, que se celebrarà l'1 de juny, tornarà a tenir com a objectiu recollir fons per a la investigació del càncer de mama triple negatiu. Les inscripcions s'obriran el 15 de febrer a la web www.oncoswim.cat i que no hi haurà cap novetat destacada respecte a les edicions anteriors. La quota d'inscripció serà de 200 euros per als nedadors amb llicència federativa (211 euros en el cas de no disposar de llicència) i s'acceptaran un màxim de 15 equips amb embarcació posada per l'organització. A partir d'aquest topall, només s'hi podran inscriure equips amb embarcació pròpia i, en aquest cas, la quota d'inscripció serà de 125 euros.

El mateix dia 1 de juny se celebrarà també una nova edició de la Milla Solidària, la versió més popular de l'Oncoswim, que consisteix a nedar el tram de Via Brava que va de Llafranc fins a Calella de Palafrugell (1,5 km aproximadament). El preu d'inscripció a aquesta prova és de 20 euros i tot el que es recapta es destina també a la investigació oncològica.

Per a participar-hi, els equips poden triar entre dues modalitats: relleus (com a mínim un membre de l'equip haurà d'estar sempre a l'aigua) o en grup (els quatre nedadors fan tot el recorregut junts i compten amb un cinquè integrant de l'equip que fa tasques de suport a l'embarcació). Els equips participants tindran un temps màxim de 12 hores per finalitzar la prova, per motius de seguretat. Es tracta d'una prova exigent físicament, motiu pel qual els participants han d'acreditar que tenen capacitat per a realitzar-la, és a dir, que han de ser capaços de fer 3.000 metres en piscina en menys d'una hora.

Durant la travessia, els equips aniran acompanyats en tot moment per una embarcació amb patró, i també hi haurà altres embarcacions i caiacs que faran seguiment durant el recorregut.