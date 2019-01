Els pantans gironins es troben per sobre del 80% des de fa dos mesos

Els pantans gironins fa pràcticament dos mesos que emmagatzemen el mateix volum d'aigua. Així, doncs, les reserves es troben per sobre del 80% de la seva capacitat, unes xifres que pronostiquen un bon inici d'any i que garanteixen les demandes durant un període considerable. Actualment, el que disposa de més aigua és el de Darnius-Boadella, amb un total de 54,14 hm3, que suposa un 88,61% de la seva capacitat total. Aquesta xifra difereix per complet de la de fa un any, quan el pantà es trobava a menys de la meitat amb un 36,72%.

El segueix de ben a prop l'embassament de Susqueda, que es troba actualment al 87,17% (o sigui, amb 203,10 hm3 dels 233 que podria emmagatzemar). També en aquest cas la quantitat d'aigua és considerable, tenint en compte que a finals del gener de 2018 es trobava al 44,32%. Finalment, pel que fa al pantà de Sau, els 139 hm3 que té actualment suposen un 84,33% de la capacitat. Fa un any, el seu estat era del 42,40%.

Els embassaments de les conques internes -en global- es trobaven ahir al 88,55% de la capacitat, a 79,51 hm3 d'emplenar la seva totalitat i millor que fa un any.



Una distribució equilibrada

Pràcticament en dos mesos -agafant com a referent la darrera setmana de novembre de 2018- el volum d'aigua als embassaments gironins gairebé no ha variat. Això no significa que no s'hagi consumit aigua d'aquests reservoris, sinó més aviat que el volum de l'aigua que entra és molt similar al que s'allibera, garantint així totes les demandes i, a la vegada, evitant la disminució de recursos.

De fet, l'hivern acostuma a ser una època de l'any, juntament amb l'estiu, en què es produeixen menys precipitacions, però, paral·lelament i tal com explica l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), tradicionalment «és també quan menys aigua es consumeix».

És una època de l'any en què el consum domèstic és més baix i es destina una escassa quantitat d'aigua per a les demandes de reg, tenint en compte que les campanyes comencen a l'estiu. Des de l'ACA consideren que també s'ha de tenir en compte que «els mesos d'octubre i novembre de 2018 es van registrar diversos episodis de pluges generalment abundants, que van contribuir a recarregar els tres embassaments».

A més, aquests episodis van incrementar el cabal d'alguns rius de manera important, com per exemple el Ter, que a la seva capçalera, a Ripoll, portava fa només un parell de setmanes prop de 5 m3/s (fa un any estava gairebé a la meitat), o bé el Fluvià amb prop de 2 m3/s al seu pas pel municipi d'Esponellà.



Escenari de normalitat

Els pantans gironins es troben ara en un escenari de normalitat, en el qual es fa un seguiment i monitoratge sobre la situació hidrològica i l'estat i evolució de les reserves. No és fins que les reserves baixen per sota del 60% que s'entra en un escenari de prealerta, en el qual es detecten evidències de sequera i s'activen mesures preventives, com per exemple la producció d'aigua dessalinitzada amb l'objectiu de mantenir el màxim possible les reserves d'aigua (que depenen de la pluja i el desgel). Les següents etapes són la de l'alerta (reserves per sota del 40%), l'excepcionalitat (per sota del 25%) i, finalment, l'emergència (quan aquestes es troben per sota del 16%).