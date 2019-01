La policia espanyola va preguntar per l'imam de Ripoll abans dels atemptats

El secretari de la mesquita de Ripoll on predicava l'imam implicat en els atemptats de Barcelona i Cambrils ha afirmat que la policia espanyola va visitar l'oratori en diverses ocasions i va preguntar directament per Abdelbaky Es Satty. Segons ha explicat Hamid Barbach responent a una pregunta directa de la diputada de la CUP Natàlia Sánchez, la policia estatal va visitar els responsables de l'associació islàmica Annour almenys tres vegades. "Una de les vegades jo hi era i van preguntar per l'Es Satty, per saber si encara era allà", ha dit. Barbach ha subratllat que l'associació és "pacífica" i busca la integració. A més, també ha explicat que personalment va intentar implicar un dels terroristes abatuts, Mohamed Hichamy, amb l'associació però ell no va voler.