Serveis socials de Ripoll avisen que el model d'integració ha fet «aigües»

Responsables de serveis socials de Ripoll han afirmat que els atacs terroristes a Barcelona i Cambrils perpetrats per joves de la població demostren que el paradigma social "ha fet aigües". Durant la intervenció a la comissió d'investigació dels atemptats, que s'ha fet aquest dimarts a Ripoll, la directora del Consorci de Benestar Social del Ripollès, Elisabeth Ortega, ha afirmat que calen més recursos per assegurar la integració i combatre els extremismes violents. "Parlaven català, tenien feina i es relacionaven amb joves autòctons, però no se sentien integrats", ha afirmat. En la mateixa línia, la tècnica de Participació i Convivència de Ripoll, Núria Perpinyà, ha denunciat que just després dels atemptats van rebre recursos "que van disminuint o ja no arriben" per treballar la diversitat.