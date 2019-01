Torna la neu al Ripollès i a la Cerdanya amb gruixos de més de 20 centímetres

Les nevades tornen a ser notícia a les comarques de Girona. Ahir es van tornar a emblanquinar poblacions com ara Ripoll o Sant Pau de Segúries però ja en cotes més altes de muntanya els gruixos van ser molt més destacables i van superar els 20 centímetres de neu.

Aquest nou episodi de nevades també va tornar a complicar la situació a les carreteres. En concret, segons el Servei Català de Trànsit (SCT) es va restringir el de vehicles pesants a l'N-260 entre Ribes de Freser i Urtx i on es va necessitar circular amb cadenes. Les mateixes condicions de circulació es requerien entre Isòvol i la Seu d'Urgell. I al túnel del Cadí es va restrigir el pas de vehicles de matèries perilloses.

Els últims gruixos de neu nova més destacats van ser al Pirineu de Lleida. Però a les comarques gironines, per exemple a Malniu es van acumular 22 centímetres acumulats o a Puigcerdà, 17. A punts més baixos del Ripollès i la Cerdanya ahir al matí també va començar a nevar. Es va poder veure com queien volves a Ripoll i també van emblanquinar-se poblacions com Sant Joan de les Abadesses o Sant Pau de Segúries, on cada hivern hi neva però amb menys mesura. Abans del migdia, la neu també es va fer present a les cotes més altes de la Garrotxa, com el pic de la Cantina a la Vall de Bianya, sobre els 1.100 metres, tot i que no agafava.



Fins a -11,7 graus a la Tosa d'Alp

Aquesta neu al Pirineu es va traduir en fred matinal en molts punts de la geografia gironia. I molts vehicles i camps, per exemple, en zones més baixes van quedar ben blancs a causa de la gelada i les baixes temperatures.

Les temperatures van quedar molt baixes en molts punts de la demarcació. Destaquen els següents registres al Pirineu: -11,7 a la Tosa d'Alp; -10,1, a Ulldeter; -9, a Meranges-Malniu, entre d'altres. Arran de costa i a l'interior, les temperatures mínimes també van quedar curtes: -5, a la Vall d'en Bas; -3,8, a Vilobí d'Onyar; -3,6 a Fornells; -3,5, a Olot; -3,3, a Girona i -0,9, a Sant Pere Pescador.

Protecció Civil ahir va seguir amb la prealerta el Pla Neucat d'acord amb les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic, sobretot per les nevades a la Cerdanya.

La previsió per als pròximes dies és que les temperatures es mantinguin baixes. De cara a demà, el dia serà molt ennuvolat arreu. Al Pirineu de cara a la tarda continuaran les nevades i, en alguns punts, hi haurà precipitació en forma de pluja. El dimecres també es preveu un dia gris i igual que per a demà es mantenen els avisos per neu, mala mar i vent en molts punts de la demarcació de Girona.



Més de 70 alumnes afectats

Paral·lelament, el Consell Comarcal del Ripollès va anticipar el retorn de forma esglaonada dels alumnes de la Vall de Ribes que havien d'utilitzar el transport escolar amb quatre vehicles tot terreny. L'alteració del servei va afectar les línies de Queralbs, Toses, Pardines i Campelles. Després, i seguint l'evolució de la nevada, també es va avançar el retorn dels alumnes de les línies de Vallfogona de Ripollès, de les Llosses i de la línia de Gombrèn a Campdevànol. També es va tornar a casa alguns usuaris de la línia R18, utilitzada pels alumnes d'educació especial de la Vall del Freser. En total, uns 72 alumnes.