Enxampat quan intentava robar amb una navalla en un bar d'Olot

La Policia Municipal d'Olot va detenir el 27 de gener un home, amb diversos antecedents, per intentar robar en un bar del municipi a punta de navalla. Els fets es remunten al diumenge a les sis de la tarda quan els agents van rebre l'avís d'una persona que alertava que un home li havia robat la bossa de mà al pàrquing d'un supermercat. Segons va explicar, l'autor circulava amb una moto i duia la cara tapada amb un buf.

Cap a les onze de la nit, la policia va rebre l'avís d'un segon cas. Una patrulla va començar la recerca per trobar l'autor i quan va passar per davant d'un bar del carrer Gòdua va veure una persona tapada amb un buf que amenaçava els responsables del local amb l'arma blanca. Els agents van entrar-hi i van reduir i detenir l'home. Poc després van localitzar la moto amb el motor engegat en una zona propera, presumptament preparada per fugir. Els agents van rebre el suport dels Mossos d'Esquadra.