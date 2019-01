El baixador del TAV farà créixer l'àrea d'influència de l'aeroport

La construcció del futur baixador del tren d'alta velocitat (TAV) a l'aeroport de Girona permetrà augmentar-ne la intermodalitat i fer créixer la seva àrea d'influència, que arriba no només fins a l'àrea metropolitana de Barcelona sinó també al sud de França. Aquesta és l'opinió del director de l'aeroport, Lluís Sala, que es mostra satisfet perquè hi ha un consens entre les administracions i el territori perquè aquesta infraestructura es tiri endavant, malgrat que encara no tingui data.

La jornada organitzada dilluns pel lobby ferroviari Ferrmed va servir perquè tant l'entitat com la Generalitat posessin sobre la taula la necessitat de construir el baixador del TAV a l'aeroport gironí, ja que, segons els càlculs del govern català, podria atraure un milió de viatgers anuals i es convertiria en una peça clau del futur sistema de rodalies transfrontereres de velocitat alta que vol impulsar la Generalitat.

«Per a una infraestructura com la nostra, com més intermodalitat tenim, més riquesa ens dona. Ens amplia la zona d'influència i redueix el temps del viatger per arribar fins aquí, i això sempre és bo», assenyala Lluís Sala. «Estic segur que es farà, i que serà un gran actiu per a l'aeroport», afegeix. Per al màxim responsable de les instal·lacions gironines, el més important és que hi ha «un consens molt clar» entorn de la necessitat del nou baixador, i per això no el preocupa en excessiu el moment en què arribi la infraestructura. «El consens hi és, ara haurem de veure el moment en què es consideri adient tirar-lo endavant, però el més important és que el tindrem», indica. De fet, el baixador ja està inclòs en l'actualització del Pla Director de l'aeroport, que en aquests moments s'està redactant.

Sala remarca que el nou baixador ajudarà l'aeroport de Girona a convertir-se en complementari del Prat. «És interessant. Des de Girona, la gent podrà desplaçar-se a Barcelona en 30 minuts, el que és una connexió de luxe», explica. I apunta que, amb la liberalització del servei ferroviari de viatgers prevista pel 2020, s'obriran «escenaris absolutament nous» que permetran «millors connexions, més ràpides i de més qualitat».

El director de les instal·lacions de Vilobí d'Onyar recorda que l'àrea d'influència de l'aeroport no són només els 750.000 habitants de la província de Girona, sinó que va molt més enllà: per una banda, arriba fins al Vallès, el Maresme i fins i tot el nord de Barcelona, i per l'altra, la seva proximitat amb la frontera fa que també tingui influència al sud de França. «Estem parlant d'una població propera d'entre cinc i sis milions de ciutadans, i això és molt interessant», considera.

Per això, subratlla que les connexions són clau per atraure el màxim nombre de visitants possible, no només el baixador del TAV sinó també la N-II, l'Eix Transversal o l'autopista. «La infraestructura aeroportuària no viu aïllada, sinó que donem servei a un territori i el que hem de fer és estar el més ben comunicats possible amb aquest territori i amb la zona d'influència a la qual donem servei», explica. Per això, considera benvinguda qualsevol infraestructura que ajudi a treballar en aquest sentit.

De moment, però, malgrat que la construcció del baixador del TAV ha estat assenyalada com a prioritària per la Generalitat i l'Estat, encara no té una data per a convertir-se en realitat. El president de Ferrmed, Joan Amorós, va proposar dilluns que estigui a punt pel 2025, però en els projecte de pressupostos que ha presentat l'Estat per aquest 2019 no hi ha inclosa cap partida. El subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon, va qüestionar la necessitat del baixador quan va accedir al càrrec, tot i que en respostes escrites als diputats gironins Jordi Xuclà i Marta Sibina el govern estatal ha mantingut el seu compromís. Això sí, assegura que ho farà en el moment que consideri que la demanda ho justifiqui.