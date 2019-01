Banyoles amplia els carrils bici de la ciutat i els fa més segurs

L'Ajuntament de Banyoles ha iniciat el pintat de 6 trams de carrils bici per tal de facilitar la circulació de bicicletes deixant els passos de vianants només per a l'ús de les persones que circulen a peu. Aquestes intervencions enllacen els carrils bici ja existents a la ciutat i s'estan realitzant en les cruïlles on hi ha més volum de circulació. Els nous carrils per a bicicletes fan poc més d'un metre d'ample i s'han pintat de color vermell fent-los més visibles. La implantació arriba fins a l'Escola Camins i ha comportat una inversió municipal de 37.000 euros.