Fins a 3.600 alumnes encara estan pendents de fer l'examen pràctic de circulació a Girona

Fins a 3.600 alumnes d'autoescoles gironines estan pendents de fer l'examen pràctic del carnet de conduir a la província. Aquesta dada, diu el president de l'Associació d'Autoescoles de les comarques de Girona, Joan Sala, «és la pitjor dels últims quatre anys» si es té en compte que el col·lectiu d'examinadors de la DGT va fer vaga el 2015 i el 2017. Des de llavors s'ha acumulat més gent a la llista de persones pendents d'examinar i, si el gener de 2018 eren 3.500, ara, a inici d'aquest 2019, segons Sala, s'han «sumat 100 persones més». Això suposa que sigui aquesta, la província de Girona, «l'única catalana on s'incrementen» les persones que estan esperant el seu torn.

I d'aquestes, hi ha persones, recorda el president de les autoescoles gironines, que fa dos anys que tenen aprovada la teòrica i que els pot arribar a caducar i, llavors, hauran de tornar a pagar la taxa.

La notícia de l'arribada de nous examinadors de la DGT és «una bona notícia», diu Sala, però assegura que això només farà que esponjar la situació de mancança d'examinadors actuals. I assegura que dels que hi havia a Girona, n'hi ha quatre que es poden donar per «perduts», ja que a l'octubre, assegura, se'n va jubilar un; al gener n'ha marxat una per canvi de destí i afegeix que, actualment, també hi ha un examinador que es troba de baixa de llarga durada i que un altre està de baixa des de divendres passat. I a això, cal sumar-hi «un d'ells que fa més hores sindicals i una examinadora que ara també és enllaç sindical i farà menys hores».

Les noves incorporacions encara no han arribat, serà al mes de febrer, i d'aquestes cinc persones, Joan Sala remarca que des de la DGT a Girona s'ha decidit que aniran a fer exàmens teòrics. Segons la seva opinió, «en guanyarem cinc però, realment, en faltaran quatre i només en guanyarem un».

Aquesta situació de falta de personal ha generat, per exemple, que aquest gener sigui «el pitjor mes des de fa molts anys». I assegura que s'estan fent molt pocs exàmens pràctics perquè s'està «sota mínims».

I a tot això, denuncia el cap de les autoescoles, tal com va fer el CSIF divendres, que falta personal a la seu de la DGT a Girona. Cosa que complica també la situació d'aquestes empreses. Sala diu que això es tradueix en el fet que l'associació ha d'ajudar a fer tràmits a les autoescoles quan els hauria de fer la DGT.