La Generalitat inspeccionarà 76 establiments gironins que puguin perjudicar el medi ambient

La Generalitat inspeccionarà 76 establiments de les comarques gironines que poden tenir una incidència alta en el medi ambient. Es tractarà de cinc activitats dedicades a la gestió de residus, set de dipòsits controlats de gestió de residus, 23 industrials i 41 de ramaderes. A tot Catalunya, seran 736 els establiments a inspeccionar. Les inspeccions permetran comprovar el grau de compliment de les prescripcions i les determinacions fixades en les autoritzacions ambientals d'aquests establiments.

Els criteris per seleccionar aquests establiments es fonamenten en una avaluació del seu risc, prenent en consideració els nivells i tipus d'emissions, la sensibilitat del medi local, el risc d'accident i l'historial de compliment de l'autorització, entre altres.

D'altra banda, es realitzaran inspeccions no programades per verificar el cessament d'activitats, investigar denúncies, accidents i incidents o per comprovar la correcció dels incompliments declarats en inspeccions "programades" anteriors.