Llagostera disposarà d'una nova àrea per estacionar autocaravanes

L'Ajuntament de Llagostera inicia els treballs d'adequació d'una zona d'aparcament temporal d'autocaravanes per a la gent que visita el municipi o que està de pas i viatja amb aquest tipus de vehicle. La proposta va sorgir durant el procés de participació ciutadana impulsat pel consistori, del qual també van sortir escollides les propostes d'il·luminar el tram fosc del camí del tanatori, instal·lar una estació meteorològica, habilitar un punt wifi d'accés a internet davant l'institut i potenciar l'àrea comercial.

Amb aquesta actuació, l'Ajuntament haurà realitzat totes les propostes sorgides de la votació popular que ha servit per decidir el destí de 40.000 euros del pressupost municipal. El lloc escollit està situat a l'avinguda de l'Esport. Els treballs consistiran en l'adequació de la vorera per facilitar l'accés als vehicles, senyalitzar els espais d'aparcament, instal·lar un sistema per a l'evacuació d'aigües grises i negres, així com una font d'aigua potable i uns rètols informatius en quatre idiomes sobre els usos de l'espai i els recursos d'interès turístic del municipi.L'actuació té un pressupost de 19.000 euros.