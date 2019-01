Més de 13.300 positius en drogues o alcohol en els últims 4 anys a Girona

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit han detectat 13.344 positius en conductors que anaven sota els efectes de les drogues o de l'alcohol durant els últims quatre anys a les carreteres de les comarques gironines.

Beure o anar sota els efectes de substàncies estupefaents és una de les causes de la sinistralitat i la policia, tant els Mossos com les locals, lluita intensament contra aquestes pràctiques. Sovint a la xarxa viària s'hi poden trobar controls i els Mossos d'Esquadra entre els anys 2015 i 2018 n'han fet més de 22.400 i prop de 200.000 lectures de test d'alcoholèmia i més de 4.000 de drogues. Cal dir que sobre les substàncies psicotròpiques s'han realitzen menys perquè, com han explicat els responsables de Trànsit dels Mossos a Girona, les proves que es fan són de tipus més selectiu.

El motiu és que aquest tipus de test es fan en persones que els agents ja detecten que van sota l'efecte d'alguna substància i que no seria l'alcohol. D'alcoholèmia, el nombre de positius ha anat de baixa però tot i això es manté en una mitjana de 2.500 per any.

I a més, segons la policia s'estan incrementant els positius en hores que semblava que ja no hi havia conductors que bevien tant, com per exemple després de dinar o els matins. També n'hi ha molts més de penals, fruit que hi ha persones que ingesten grans quantitats d'alcohol.

L'any amb més positius és el 2016. Aquí, segons les dades del Departament d'Interior que formen part d'una resposta parlamentària al diputat de Ciutadans, Matías Alonso, es van donar fins a 2.805 positius en un total de 55.038 lectures en el cas de proves d'alcoholèmia. I pel que fa a drogues, de les 1.047 proves fetes, 678 conductors havien consumit substàncies estupefaents.

L'any amb menys positius és el passat. Segons les dades dels expedients sancionadors que va facilitar el Servei Català de Trànsit (SCT) a Girona quan va realitzar el balanç de sinistralitat de l'any 2018, en total, fins a 2.212 proves d'alcoholèmia van donar positives i 778 dels testos fets per consum de drogues, també. Això representa un total de 2.950 positius entre ambdues substàncies -alcohol i estupefaents.

Cal destacar que en 89 dels 1.230 accidents de trànsit amb víctimes, el consum de drogues o alcohol hi van tenir un paper rellevant i, per tant, és un dels factors que van provocar aquesta situació. Es tracta d'un 6% més de sinistres viaris amb aquesta causa recurrent que el 2017, quan se'n van produir 80.

Més de la meitat, drogats

Aquestes conductes al volant han suposat -fins al 14 de novembre de 2018- un total de 41.840 positius en alcohol a Catalunya, en les 707.748 lectures practicades. Mentre que en les 25.918 proves de detecció de consum de drogues, 18.643 van donar positiu, és a dir més la meitat.

Per zones destaca que la província de Barcelona, que, com és lògic per la població que té, és on hi ha més posotius tant en drogues com en alcohol. I Girona ocuparia el segon punt de les demarcacions on hi ha més conductors que mentre estan al volant van sota els efectes d'aquestes substàncies.