El nou dipòsit d'aigua d'Olot, en fase avançada d'obres

Els problemes de la xarxa d'aigua d'Olot quedaran resolts amb l'entrada en servei del nou dipòsit d'aigua. Es tracta de dificultats de pressió en zones altes i de talls per causa d'avaries. A més, el creixement demogràfic dels últims anys ha comportat que el sistema hidràulic existent treballi prop del límit de la seva capacitat.

Segons ha explicat el regidor d'Infraestructures i Obra Pública, Josep Gelis, la previsió és que el vas del nou dipòsit d'aigua d'Olot estigui acabat abans de l'estiu.

Això no obstant, ha apuntat que encara no hi ha una data precisa per a l'entrada en funcionament de l'equipament. «Només puc dir que serà aquest any», ha explicat.

El regidor ha recordat que el cap de setmana passat van fer la connexió dels tubs del dipòsit amb la xarxa d'aigua. Per fer-ho van haver de tallar el trànsit pel vial Sant Jordi durant unes hores.

En una fase visible de la construcció, el nou dipòsit està a la zona de Benavent. Es tracta d'una zona alta dins de l'àrea d'influència de la muntanya de Batet. El dipòsit costarà un milió d'euros, que assumeix l'empresa concessionària de la xarxa d'aigua.

El nou dipòsit és de forma rectangular amb 53,30 metres de llarg per 20,40 metres d'ample i 6,75 metres d'altura i amb una capacitat de 5.000 m3 d'aigua. Una part està semisoterrada per reduir l'impacte paisatgístic.

Les obres de construcció del nou dipòsit van començar l'estiu passat. La primera part va consitir a fer els camins necessaris per traslladar el material fins a la zona d'obres i la canonades fins al vial Sant Jordi. La part actual comprèn l'obra del vas, la creació d'un lloc de captació i la connexió de diferents trams de canonades a la xarxa de distribució.

Amb el nou dipòsit, la capacitat d'emmagatzematge d'aigua d'Olot arribarà fins a 13.200 m3. Ara, la capacitat és de 8.200 m3.