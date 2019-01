Olot preveu tenir fet el projecte de la gran biblioteca social el 2020

El regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Olot, Josep Berga, va avançar ahir que la previsió és tenir fet el projecte d'una gran biblioteca social el 2020. Es tracta d'un projecte que està dins del Pla de Biblioteques de la ciutat d'Olot consensuat amb els altres grups polítics amb representació a l'Ajuntament.

Berga ha explicat que la nova biblioteca estarà ubicada a l'antiga fàbrica de can Sacrest. Es tracta d'una gran nau que durant molts anys va servir per fer gènere de punt.

Berga ha explicat que la ubicació permetrà revitalitzar el sector que va de la plaça Major fins a la plaça del Carme. Segons ell, la intenció és que la biblioteca serveixi perquè els propietaris de la zona inverteixin a les seves finques.

Ha plantejat que la nova biblioteca tindrà més de 3.000 m2. Es tracta d'una superfície que dobla l'espai actual. Berga ha indicat que el motiu de tant espai és el fet que el concepte de la nova biblioteca serà diferent de l'actual, basada en el préstec de llibres.

«Me la imagino com un immens centre cívic, on càpiguen totes les inquietuds de la gent», va exposar. Va exemplificar els grups de mares joves que es reuneixen per compartir experiències, les persones que fan tallers per introduir-se en una activitat, la gent que es reuneix per escoltar i parlar de música. Berga va plantejar una espècie de pavelló de policultura, on el préstec de llibres tal com l'entenem ara sigui un element més.